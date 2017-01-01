Распродают остатки: Новосибирцы докупили оборудование НКВЗ на 173 млн рублей

Компания из Новосибирска ООО «ТФМ-оператор» купило два комплекта промоборудования ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» в ходе банкротных торгов, передаёт газета Коммерсант.

В общей сложности было докуплено оборудования на 173 млн рублей.

Напомним, ранее эта же компания приобрела недвижимость завода за 443,74 млн руб. Новый собственник не будут сохранять производство. Планируется на этой площадке реализовать проект индустриального парка, резидентами которого станут предприятия, работающие в сфере производства металлоконструкций, горно-шахтного оборудования, мехобработки и логистики.