Ждём: Путин готов сделать заявление о своём участии в выборах

По информации близкого к Администрации президента источника, Владимир Путин может заявить о своём намерении баллотироваться в президенты уже сегодня, 6 декабря. Для такого случая он выбрал заключительный день Форума добровольцев, сообщает «ФедералПресс».

Отметим, многие эксперты сходятся во мнении, что Путин объявит о своём желании участвовать в выборах только после официального назначения даты выборов. Совет Федерации примет это решение после 15 декабря.

Ранее социологи выяснили, что на выборы готовы прийти не более 58% россиян.