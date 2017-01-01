Легендарная новокузнецкая пекарня стала ближе

Сегодняшний рынок продовольственных товаров в нашем городе отличает редкое единообразие – сетевые ритейлеры, много федеральных и региональных торговых сетей. Такого соотношения сетевых и не-сетевых продуктовых магазинов нет больше ни в одном регионе России.

Плюсы покупок в сетях для нас очевидны: федеральный поставщик может обеспечить «выгодные» цены, его ресурсы позволяют проводить конкурсы и акции.

Однако, материальные выгоды – не единственное, и даже не главное, что может нас привлечь в магазин. Есть вещи куда важнее – быть там, где тебе рады.

На улице Тольятти вот уже 20 лет работает чудный магазинчик.Еще издалека всех прохожих привлекает теплый аромат свежего хлеба и сладкой сдобы прямо из печи…

Это фирменный магазин-пекарня компании «Сибирский хлеб».

2 года назад магазин был реконструирован, теперь у него тоже формат «самообслуживания» — «Магазин у дома». Но он остался магазином с душой.

Директор магазина, Наталья Васильевна:

-Да, мы стремимся идти в ногу со временем, именно поэтому и перешли на формат самообслуживания, но в сетевых супермаркетах отношения формальные, обезличенные, а наш «Сибирский хлеб» — семейный магазин, магазин с историей. Многие покупатели еще ребятишками прибегали к нам из дворца им.Н.К.Крупской, а сейчас приводят к нам своих малышей после занятий за вкусным перекусом. Это ведь здорово накормить ребенка не западным фаст-фудом, а нашим, родным, сибирским пирожком.

Выпечка Сибирского хлеба не только в переносном, но и в буквальном смысле стала ближе к покупателю – теперь каждый делает свой выбор, стоя у хлебной полки. А настроение в магазине такое же, как в детстве. Здесь каждый покупатель – желанный гость, а новый покупатель, привлеченный ароматом свежей выпечки — любимой плюшки, или изысканного пончика — добрый друг в будущем.

Тщательно подобранный ассортимент выпечки, который постоянно обновляется, уютная домашняя атмосфера, знакомые продавцы, приветливые улыбки, а уж если праздники, то — от души!

Мы не конкурируем с сетями, мы ближе к покупателю, а покупатель ближе к нам. У нас есть традиции, нам доверяют, мы хорошо знаем своего покупателя, мы имеем возможность оперативно реагировать на каждый запрос, и для нас это самое важное.

Наш особый статус «магазин – пекарня» дает много возможностей: наши постоянные покупатели заказывают у нас торты, курники, пиццы, караваи, так что можно сказать, нас приглашают на каждый семейный праздник.

Добро пожаловать – не формальная фраза, это искреннее приветствие.

В нашем магазине Вам всегда рады!

На правах рекламы.