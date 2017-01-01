Чтобы веселее было: в России хотят разрешить продавать шампанское круглосуточно в Новый год

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил снять запрет на продажу шампанского в Новый год и Рождество с 22:00 до 8:00.

Если идею одобрят, то в Федеральный закон внесут поправки, в рамках которых разрешат продажу игристых вин в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января, передаёт RT.

На эти меры стоит пойти государству, чтобы избежать контрафактной продукции, считает автор предложения.

Ранее эксперты рассказали о скидках на красную икру в преддверии Нового года.