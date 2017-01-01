Онлайн-школа РУСАЛа для социальных предпринимателей

На сайте Центра социальных программ РУСАЛа стартовал набор участников на второй поток онлайн-школы социального предпринимательства.

Онлайн-школа социального предпринимательства — это обучающая интернет-платформа, благодаря которой любой желающий может дистанционно получить качественное бизнес-образование и разработать свой социально-ориентированный коммерческий проект.

Программа включает в себя лучший опыт реализации очных школ социального предпринимательства РУСАЛа с 2013 года. Курс подходит для начинающих и действующих предпринимателей, а также для представителей некоммерческих организаций, желающих монетизировать свои услуги.

Программа образовательного курса состоит из пяти модулей: «Бизнес-модель социально предпринимательского проекта» (базовый), «Как продавать больше и лучше?», «Как создать эффективную и продуктивную команду?», «Как создать рабочий план и реализовать его?» и «Как продуктивно работать с конкурентами и быть на шаг впереди?». В ходе обучения участники не только приобретут необходимые знания в области ведения бизнеса, но и составят работающий бизнес-план и познакомятся с единомышленниками со всей России. По итогам обучения выпускники могут получить удостоверение о повышении квалификации и специальные бонусы от партнеров программы.

«Участниками первого потока онлайн-школы социального предпринимательства стали более 500 человек из 113 городов в 9 странах мира. Сейчас выпускники, которые успешно завершили обучение, занимаются запуском своих социально-предпринимательских проектов. Уверена, что онлайн-школа может стать и для новых участников отличной стартовой площадкой создания собственных социальных бизнес-проектов», — говорит исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Регистрация участников курса проходит на сайте Центра социальных программ РУСАЛа: https://fcsp.ru/edu/ .

Время регистрации не ограничено. Обучение платное. Подробности можно уточнить у кураторов программы по адресу: edu@fcsp.ru , в Новокузнецком подразделении фонда Центр социальных программ РУСАЛа: 39-70-71, starodubova@fcsp.ru (Мария Стародубова).

Справка:

Онлайн-школа социального предпринимательства реализуется в рамках программы социальных инвестиций РУСАЛа «Школа городских изменений». Программа направлена на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. «Школа городских изменений» объединяет активных жителей города и профессионалов в сфере социального проектирования, корпоративного волонтерства, предпринимательства и территориального развития. Обучение проводится экспертами отрасли в формате семинаров, воркшопов и дистанционных курсов в течение всего года.

Партнерами онлайн-школы социального предпринимательства выступают Банк «Точка», СКБ «Контур», компании «Инфомаксимум» и «Nethouse», Красноярский краевой центр поддержки общественных инициатив.

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.