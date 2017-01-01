Чем наши дети занимаются после школы – фоторепортаж

Четыре часа дня. Во Дворец культуры кузнецких металлургов на Театральной площади весёлыми ручейками стекаются розовощекие с улицы дети, нетерпеливо выскальзывая из пуховичков и бабушкиных рук, чтобы тут же разбежаться по репетициям. Но настоящее столпотворение здесь начнётся через час — когда родители заберут своих мальчишек и девчонок после школьных уроков и полдников в детских садах и приведут заниматься танцами и вокалом.

Звонкий гомон деловито снующих малышей. Важные, «взрослые» подростки, снисходительно поглядывающие на детвору. Открывающиеся и закрывающиеся двери комнат и залов, выпускающие в широкие коридоры ласковые облака разных «музык». Юные артисты, кто мечтая, кто шушукаясь, ждут начала репетиции… Тут такая вселенская круговерть каждый вечер!

Лицами, гордым выражением глаз (я артист!), своими светлыми улыбками эти юные новокузнечане удивительно схожи с мальчишками и девчонками 30-х, 50-х, 70-х, которые тоже бегали сюда после школы. Сколько детей тут репетировали — и не сосчитать. Представляете, Дворцу культуры кузнецких металлургов уже 81 год?!

В ноябре 36-го здесь работали 29 кружков, в том числе театральная студия и агиттеатр, пролетарские ансамбли ложечников и балалаечников, небольшое объединение исполнителей песен советских композиторов и даже балет. А ещё секция акробатики — в первом в нашем городе спортзале, который был открыт именно в ДК.

В 60-м вышло постановление Совета Министров РСФСР о присвоении Дворцу культуры металлургов статуса памятника истории федерального значения. А он, и правда, является образцом советской неоклассики.

В 82-м — во время празднования 50-летия КМК — в Новокузнецке снимали популярную тогда программу «От всей души», которую вела бессменная «тётя Валя» всех советских детей, бросавших даже дворовый хоккей и дочки-матери, чтобы посмотреть «Спокойной ночи, малыши». И солист Дворца культуры кузнецких металлургов Виктор Яркин — слесарь сортопрокатного цеха КМК — пел тогда на сцене городской «драмы» вместе с народной артисткой СССР Татьяной Шмыгой.

А в 86-м, когда страна переживала перестройку , ДК получил небывалую для подобных дворцов награду — Орден «Знак Почёта». Только четыре дворца в стране имели этот орден — наш был единственным за Уралом!

Пережил дворец и «лихие 90-е». Одни люди уходили, но приходили другие. Одни коллективы исчезали — другие появлялись. Сегодня во Дворце двенадцать объединений артистов. Причём девять из них — народные, а один — образцовый.

Есть «камерные» коллективы из 10−15 человек. А есть серьёзные объединения, которые поделены на несколько составов. И артисты во всех — самые разные: и трёхлетние малыки, и взрослые, и ветераны. Но больше всего — школьников и студентов.

Многие из тех, кто когда-то пришел в стены Дворца, сегодня – именитые, узнаваемые артисты. Они выступают на всех городских площадках , праздничных и торжественных мероприятиях, и привозят с фестивалей награды. А если вдруг возвращаются без очередного Гран-при — всегда столько разочарований!

В самом Новокузнецке их знают и любят!. Вы видели, как зажигает на сцене «наш Todes» — ансамбль современной хореографии «Инсайт»?! А вы знаете, что с начала года артисты с блеском выступили в пяти творческих состязаниях международного уровня и трижды возвращались с дипломами первой степени , а на конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета талантов» взяли Гран-при?!

Отлично успели пофестивалить и ансамбль народной песни «Лада», и вокальная студия «Фа-солька», и ансамбль классического танца «Фуэте», и эстрадно-цирковая студия «Шапито». А театр песни «О`ранж» и вокальная студия «Живой звук» тоже привезли с международных конкурсов-фестивалей высшие награды

Хор ветеранов Кузнецких металлургов стал лауреатом городского фестиваля памяти Николая Спиридоновича Ермакова. А театр драмы «Зеркало» произвёл настоящий фурор на Открытом конкурсе «Театр плюс мы», одержав бесспорную победу в нескольких номинациях — Лучший спектакль, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль и Лучшая режиссёрская работа. Браво!

Дворец культуры кузнецких металлургов продолжает традиции удивительных артистов, которые были и остаются легендами нашего города. Ансамбль классического балета «Фуэтэ» вырос из народного театра балета, созданного балериной Верой Павловой больше 80 лет назад. Вокальная студия «Живой звук» и детский коллектив «Весёлые нотки» — из народной вокальной студии, а та — из народной оперетты. Ансамбль песни и танца «Лада» и «Аюшки», где выступают совсем малышки, — из ансамблей народников.

А главное — в свой Дворец по-прежнему ходят дети! Наша гордость, наша надежда… Посмотрите, какие они красивые, трогательные, нежные: юные хрупкие балерины из «Фуэте» старательно тянут ножки, тренируя свои будущие блестящие па, невесомо летают по паркету сосредоточенно-сияющие бальные звёздочки из «Созвездия», звонкоголосо распеваются очаровательные вокалисты из «О`ранж», легко и весело репетируют «зажигалки» из «Инсайта».

И за всем этим огромный труд — и серьёзные средства. Каждая поездка на конкурс или фестиваль, конечно же, обходится в кругленькую сумму. А ещё нужны костюмы для выступлений — только пара пуантов, например, стоит примерно полторы тысячи рублей. И, конечно, требуется содержать сам памятник истории федерального значения — легендарный Дворец культуры кузнецких металлургов и его сценическую площадку — Театр металлургов.

Ровно десять лет назад этот уникальный культурный объект — вместе с Культурным центром Запсиба, Клубом юного техника, Научно-техническим музеем имени И.П. Бардина, Музеем истории и достижений ЗСМК и Мемориальным музеем боевой и трудовой славы на площади Побед — были объединены в Культурно-спортивный центр металлургов ЕВРАЗа. Сегодня в творческих коллективах объединенного центра занимаются более полутора тысяч детей — и это не только дети работников компании.. На развитие центра компания ежегодно выделяет около 150 миллионов рублей.

Только на одни конкурсы и фестивали, а в этом году было 89 таких поездок, учредитель выделил 3,5 миллиона рублей. Мальчишки и девчонки и себя показали, и на других посмотрели во многих городах Кузбасса, Горного Алтая, Сибири, в Москве и Санкт-Петербурге, в Сочи и Владивостоке. И собрали потрясающую «коллекцию» первых мест!

Часть фестивальных расходов берёт на себя ЕВРАЗ, а какие-то — сами родители. Но даже не представить, как это важно любому артисту, пусть и самому маленькому, — выступать и побеждать. А у здешних ребят такая возможность есть! Какие великолепные праздники устраиваются в Театре металлургов и Культурном центре ЗСМК! И всё это — для творческого развития детей Новокузнецка.

Татьяна Ковригина, директор Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа:

— Целевое финансирование нашего учреждения осуществляет ЕВРАЗ — это 90% всех средств, которые мы тратим на содержание зданий, помещений, сценических площадок, зарплату сотрудников, костюмы, конкурсные поездки, организацию праздников. Ещё 10% зарабатываем сами — на выступлениях и мероприятиях плюс за счёт оплаты занятий, а она, кстати, ниже, чем в среднем по городу. К тому же у нас есть кружки, за которые вообще платить не надо или оплата составляет минимальную сумму — было бы желание заниматься. И, конечно же, ничего не платят родители юных артистов, которые привозят с фестивалей первые места и активно выступают на наших мероприятиях.

Работникам предприятий компании предоставляются льготы, которыми могут воспользоваться многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, а также семьи, где занятия посещают сразу двое и более детей.

«Но мы ведь не спрашиваем, набирая детей в коллективы, об их принадлежности к ЕВРАЗу, — улыбается Татьяна Ковригина, — Да, у нас занимаются ребята, чьи родители трудятся в компании, — это примерно треть всех наших мальчишек и девчонок. Просто мы расположены в районах, где традиционно живут металлурги. А для самих горожан уже давно стало традицией — приводить своих ребятишек к нам».

Вот и выходит, что здесь поют, танцуют, занимаются техническим творчеством и спортом сотни детей педагогов и журналистов, врачей и продавцов — со всего Новокузнецка. И делают это, если честно, просто здорово!