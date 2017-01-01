То вверх, то вниз: Тулеев поднялся в медиарейтинге губернаторов Сибири

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг губернаторов по итогам ноября 2017 года. Этот месяц был удачным для губернатора Кемеровской области, он смог подняться на одну позицию и теперь занимает 6 место (всего в списке глав регионов СФО 12 позиций).

У Амана Тулеева медиаиндекс в прошлом месяце был на уровне 15 173,4 и почти 3 тыс. упоминаний в прессе.

Чаще всего писали о врио губернатора Омской области Александре Буркове. В тройку лидеров вошли также врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В августе 2017 года Аман Тулеев занимал третью позицию в этом рейтинге.

Накануне был опубликован список глав субъектов РФ по итогам ноября 2017 года – там Тулеев потерял позиции.