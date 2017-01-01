Как научить ребёнка хорошо читать и быстро делать “домашку”

Почему мой ребенок плохо читает, ведь мы с ним постоянно занимаемся, выполняем все рекомендации учителя? Он сейчас учится во втором классе, читает 30-35 слов в минуту.

С такими вопросами обращаются родители в новокузнецкий проект «ЦентрУМ», работающий на базе программы Международной школы скорочтения и управления информацией Васильевой Л.Л., расположенный на Энтузиастов 16 в самом центре города.

Так что же можно ответить такому родителю?

- Читать больше? Думать во время чтения, о чём читаешь? Именно эти рекомендации чаще всего дают школьные учителя.

Темп чтения не зависит от объёма чтения. Ребёнок может каждый день читать и час, и два, и три – это никоим образом не скажется на скорости чтения. 30 слов в минуту — это слоговое чтение. Основные причины такого чтения:

звуко-буквенный путь обучения;

неразвитый артикуляционный аппарат;

отсутствие скорости зрительного восприятия;

привычка узнавать слова только при условии проговаривания.

Есть комплекс простых упражнений, который позволяет за короткое время «снять» ребёнка со слогового чтения.

А вот ещё вопрос…

Мой сын учится в четвертом классе, на подготовку к урокам тратит не менее трёх-четырёх часов. Почти час уходит на математику, столько же на русский, хуже всего с устными предметами. Часто отвлекается. Очень устаёт. А что мы будем делать в 10 классе?

- Вы сами указали в своем вопросе на причину усталости и неэффективности такой работы. Он не в том возрасте, чтобы обучаться методом погружения.

Если в течение длительного времени задействованы одни и те же участки головного мозга, наступает умственная усталость и как итог – отторжение информации. Попробуйте перевести на другой режим выполнения домашнего задания: один номер по математике, часть задания по русскому, задание по устному предмету. И по второму кругу. Час-полтора – максимальное время на подготовку к урокам в четвёртом классе.

Еще одна причина — отсутствие концентрации внимания. Не может ребёнок приказать себе не отвлекаться на посторонние мысли, не реагировать на отвлекающие факторы. Этому надо учить. И не словами, а в ходе выполнения определенных упражнений.

Знание правил не помогает дочери писать грамотно. Когда ей задаёшь вопрос, она вспоминает правило и говорит, как пишется слово. Если пишет самостоятельно, то делает ошибки, на мой взгляд, необъяснимые.

- Чтобы писать грамотно, ребёнок должен звук сопоставить с буквой, представить букву в пространстве, определить условие выбора написания, написать. И всё это со скоростью, на которую не способен ни один компьютер. В этой работе участвуют участки головного мозга, отвечающие за зрительную память, скорость зрительного восприятия, наглядно-образную память, пространственное воображение, вербальный интеллект, за анализ и так далее.

Хоть один участок головного мозга не работает, грамотность под вопросом. Это одна из основных причин вопиющей безграмотности многих людей.

Чем могут помочь профессиональные педагоги проекта «ЦентрУм»? Первое, что нужно сделать, это посетить бесплатное диагностическое занятие. Во время диагностики мы выявляем, что у ребёнка отлично, что хорошо, какие слабые места. Даже маленькие дети уходят с первого занятия с желанием вернуться, учиться. Мотивация – главное условие для начала занятий. Наши ученики играют, но они осознают, какова конечная цель обучения.

На базе ЦентрУм представлено сейчас две программы:

для возраста 4-9 лет — «Вундеркинд»;

для 9-14 лет «Техника чтения».

Мы предлагаем систему коррекционных упражнений, позволяющую облегчить процесс восприятия и усвоения информации для школьников, которые испытывают трудности в контроле своих действий, в планировании учебной деятельности, в выполнении конкретно поставленной задачи.

Задача коррекционного, развивающего курса – устранить проблемы, помочь ученикам адаптироваться к уровню требований общеобразовательной школы. В коррекционный курс входят упражнения на развитие логики, пространственного воображения, наблюдательности, всех видов памяти, скорости мыслительных процессов, качества мышления.

Мы повышаем эффективность тренировок за счёт следующих действий:

Мотивация ученика;

Индивидуальная программа обучения;

Преемственность в обучении;

Диагностика;

Чёткое выполнение требований к упражнениям.

Систематичность занятий.

Постановка целей перед ребёнком (ученик должен осознанно выполнять каждое упражнение).

Своевременная корректировка программы.

Хочется также отметить, что Центр Семейных Событий «Фабрика», на базе которого расположен ЦентрУМ, является многофункциональной площадкой. И пока ваш малыш занимается скорочтением в «ЦентрУМ» или ментальной арифметикой в «Центре Интеллектуального Развития», вы можете отправиться на урок танца или вокала МТВ «Либерте». Посетить фотостудию «Апельсин». Всей семьёй стать участником научного шоу в «Кузнице наук» или поиграть в футбол в «Чемпионике». Обучайтесь, развивайтесь и будьте счастливы.

Обучение скорочтению «ЦентрУМ»

Энтузиастов 16, тел. 60-50-42.

www.chitai.ru

https://umnvkz.ru/



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