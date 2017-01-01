Губернатор поставил задачу: Мэр Новокузнецка предложил вариант лишения льгот по ЖКХ

Сегодня, 6 декабря, глава Новокузнецка выступил с бюджетным посланием. Сергей Кузнецов вновь обратил внимание на необходимость повышения тарифов.

Сегодня новокузнечане платят ресурсоснабжающим компаниям от 50 до 75% от тарифов. Это не упрёк, а констатация фактов.

Остальную разницу покрывает муниципальный бюджет, а это 1,6 млрд рублей мы отдаём ресурсовикам.

Повышение тарифов – вопрос непростой. Мы не безумцы, повышать тарифы сразу на 20%. Сейчас мы покрываем все расходы, несмотря на доходы горожан. Получается, что в выгоде сейчас те, у кого большие квартиры.