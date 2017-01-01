Губернатор поставил задачу: Мэр Новокузнецка предложил вариант лишения льгот по ЖКХ

Сегодня, 6 декабря, глава Новокузнецка выступил с бюджетным посланием. Сергей Кузнецов вновь обратил внимание на необходимость повышения тарифов.
Сегодня новокузнечане платят ресурсоснабжающим компаниям от 50 до 75% от тарифов. Это не упрёк, а констатация фактов.
Остальную разницу покрывает муниципальный бюджет, а это 1,6 млрд рублей мы отдаём ресурсовикам.
Повышение тарифов – вопрос непростой. Мы не безумцы, повышать тарифы сразу на 20%. Сейчас мы покрываем все расходы, несмотря на доходы горожан. Получается, что в выгоде сейчас те, у кого большие квартиры.
Губернатор поставил задачу – сделать помощь адресной. Ещё раз повторюсь, я ничего не предлагаю. Мы просто рассматриваем вариант изменения схемы оплаты тарифов. Разницу отдавать тем гражданам, которые нуждаются в помощи, а не ресурсовикам. С 1 июля 2018 можно плату за отопление рассчитывать из площади норматива, у кого свыше этого – обязать платить по полному тарифу. Отмечу, нововведения не коснутся более 45% квартир», — подчеркнул Сергей Кузнецов.
По рассчётам, которые представил мэр, семья из трёх человек, проживающая в трёхкомнатной квартире, за 54 кв.м. будет платить по нормативу, а за 6 кв.м. — 100% от тарифа.
novokuznetsk.su
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