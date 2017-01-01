RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 6 Декабря 2017

Губернатор поставил задачу: Мэр Новокузнецка предложил вариант лишения льгот по ЖКХ

Сегодня, 6 декабря, глава Новокузнецка выступил с бюджетным посланием. Сергей Кузнецов вновь обратил внимание на необходимость повышения тарифов.

Сегодня новокузнечане платят ресурсоснабжающим компаниям от 50 до 75% от тарифов. Это не упрёк, а констатация фактов.

Остальную разницу покрывает муниципальный бюджет, а это 1,6 млрд рублей мы отдаём ресурсовикам.

Повышение тарифов – вопрос непростой. Мы не безумцы, повышать тарифы сразу на 20%. Сейчас мы покрываем все расходы, несмотря на доходы горожан. Получается, что в выгоде сейчас те, у кого большие квартиры.

Губернатор поставил задачу – сделать помощь адресной.  Ещё раз повторюсь, я ничего не предлагаю. Мы просто рассматриваем вариант изменения схемы оплаты тарифов. Разницу отдавать тем гражданам, которые нуждаются в помощи, а не ресурсовикам.  С 1 июля 2018 можно плату за отопление рассчитывать из площади норматива, у кого свыше этого – обязать платить по полному тарифу.  Отмечу, нововведения не коснутся более 45% квартир», — подчеркнул Сергей Кузнецов.  

По рассчётам, которые представил мэр, семья из трёх человек, проживающая в трёхкомнатной квартире, за 54 кв.м. будет платить по нормативу, а за 6 кв.м. — 100% от тарифа.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter