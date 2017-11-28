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Новость от 7 Декабря 2017

Куда-то рассосались: Трутнев рассказал о пропаже 64 млрд рублей

Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что часть денег, которые были выделены на развитие аэропортов на Дальнем Востоке, куда-то пропали.

В общей сложности на эти цели было выделено 106,1 млрд рублей, из этой суммы 64 млрд – пропали.

 «Это произошло из-за несвоевременной государственной экспертизы и плохо подготовленых проектов. Как итог — деньги просто перераспределились, аэропорты не были построены или не были реконструированы», — констатировал он.

Люди до сих пор не могут добраться до многих крайне важных социальных объектов. Премьер-министр Дмитрий Медведев  потребовал выяснить, кто виноват в срыве проекта и разработать предложения о наказании виновных.

Ранее Голикова рассказала Путину о финансовых нарушениях в размере  1,5 трлн рублей.

novokuznetsk.su

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