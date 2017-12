Лучший день рождения в «Мегалэнде»

Детский парк развлечений «Мегалэнд» сделает день рождения вашего ребенка именно таким, о каком мечтает сам виновник торжества. Любимые персонажи и сказочные герои, множество сценариев, разнообразное меню для детей и родителей, праздничное украшение шарами и множество дополнительных услуг, которые сделают ваш праздник ярче и веселее.

Мы приготовили для вас самые разнообразные варианты детского праздника:

- праздник по сценарию – поздравление по одному из уникальных сценариев, специально разработанных. Самые популярные персонажи мультфильмов и комиксов: Человек- паук, Фиксики, Энгри Бёрдс, Машенька и многие-многие другие. Игры и конкурсы вместе с любимыми героями сделают этот день по-настоящему счастливым.

- экстремальный день рождения – незабываемый и уникальный праздник в нашем веревочном экстрим парке. Ты, вместе с друзьями, преодолеешь препятствия, испытаешь свою ловкость, отвагу и станешь чуть-чуть сильней!

- мини-поздравление – костюмированное поздравление от любимого персонажа мультфильма или сказки.

– мечтаешь стать супергероем и спасать мир от злодеев? Хочешь быть похожим на супермена или бэтмена? Тогда мы приглашаем тебя окунуться в удивительный мир суперспособностей. Ответственные задания, опасные суперзлодеи и увлекательные приключения ждут тебя и твоих друзей в нашем супергеройском квесте.

- квест «индейский» – В поисках амулетов юным смельчакам придется пройти немало испытаний! Азарт к приключениям, смекалка и ловкость помогут достичь цели!

- квест «Гравити Фолз» – юные герои отправляются на поиски настоящего клада. Чтобы его найти, нужно преодолеть немало испытаний и опасностей. Только во главе с нашим путешественником, они научатся выживать в природных условиях и доберутся до поставленной цели.

- квест «На встречу приключениям!» – юные герои отправляются на поиски настоящего клада. Чтобы его найти нужно преодолеть не мало испытаний и опасностей. Только во главе с нашим путешественником, они научатся выживать в природных условиях и доберутся до поставленной цели.

- программа «We Are The Champions!» – самый весёлый, спортивный и активный день рождения в «Мегалэнде». Участие в различных спортивных испытаниях, чтобы получить звание ЧЕМПИОНОВ «Мегалэнда!»

Для заказа праздника Вы можете оставить свои контакты на сайте, перезвонить по телефону 20-02-32 или обратиться на стойку заказов в парке. Часы работы: ПН-ВС 10.00 — 20.00.

Желаем весёлого праздника!

ТРЦ «Планета», 2 уровень. тел. 20-02-32.

http://nkz.megalandpark.ru/

