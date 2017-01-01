Ожидаемо: Путин заявил о своём желании баллотироваться в президенты

Прогнозы экспертов подтвердились, Владимир Путин сегодня, 6 декабря, заявил о своём желании баллотироваться в президенты. Он сделал это на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — передаёт его слова Интерфакс.

Напомним, выборы пройдут в марте 2018 года. За кресло лидера страны будут бороться сразу несколько женщин и политические «титаны» — Зюганов, Явлинский и Жириновский. ЦИК уже показал общественности логотип выборов и рассказал об этапах предвыборной компании.