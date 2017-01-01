Не время думать о себе: Мутко обещал уйти с поста в случае отстранения России от Олимпиады

Сутки спустя решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении России от Олимпиады в Южной Корее вице-премьер Виталий Мутко сделал заявление по сложившейся ситуации.

Напомним, по решению МОК Мутко пожизненно отстранён от участия во всех олимпийских соревнованиях.

«Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов, сделать так, чтобы оказать им любую поддержку как в защите честного имени, так и в участии в Олимпийских играх», — заявил Мутко (цитата по ТАСС).

Некоторое время назад в эфире «Матч-ТВ», отвечая на вопрос Юрия Дудя, Виталий Мутко заявил, что уйдёт со своего поста, если сборную не пустят на Олимпиаду. Вероятно, тогда разговор шёл о летних играх 2016 года, но сути это не меняет.

Владимир Путин 6 декабря заявил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде 2018 под нейтральным флагом.

​«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — сказал Путин.