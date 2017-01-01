Движение-жизнь: В Новокузнецке устроят праздник спорта

Эти выходные подарят новокузнечанам возможность провести время активно и с пользой для здоровья.

Спортивная программа в субботу, 9 декабря, развернется на открытых городских площадках – на Площади общественных мероприятий Центрального и Новоильинского районов, а также на стадионе «Металлург».

В городе уже подготовлены и начали работу основные площадки для зимнего спорта, где можно покататься на коньках, санках, поиграть в хоккей и просто провести время на свежем воздухе с пользой.

9 декабря с 11.00 в Центральном районе на Площади торжеств состоится Первенство города по регби, организованное школой олимпийского резерва по регби «Буревестник». По итогам предварительных игр будет выявлена лучшая регбийная команда. Этот вид спорта в Новокузнецке обретает все большую популярность. Об этом ярко говорит с успехом прошедший этой осенью День дворового регби, в котором приняли участие более 40 дворовых команд!

На главной городской площади также планируется запустить для горожан открытый каток. Если позволят погодные условия, то покататься на этой ледовой площадке можно будет уже в эту субботу. Кроме того, здесь запланированы показательные выступления группы поддержки черлидеров и фигуристов-воспитанников спортивной школы по вольной борьбе.

Бесплатно покататься на коньках в эту субботу можно будет также с 12.00 до 16.00 и на открывшемся недавно на стадионе «Металлург» современном катке. Здесь будут проходить мастер-классы от хоккейных команд. Все, кто только еще встает на коньки, смогут поучиться у профессионалов мастерству.

Кроме ледовых площадок, подготовлены и городские лыжные трассы. На одной из них, расположенной в Березовой роще (20 квартал) на Ильинке, в 12.00 стартуют массовая лыжная эстафета и забег. Общая протяженность проложенной лыжни составляет 4 км. Для участников предусмотрены и другие дистанции, рассчитанные на разный уровень подготовки.

Для жителей Новоильинского района также подготовлена спортивно-развлекательная программа на районной Площади общественных мероприятий. Отдельная конкурсно-развлекательная программа будет организована и для самых маленьких новокузнечан.

Ярким событием этих выходных станут показательные заезды по мотокроссу, которые пройдут в 12.30 на трассе по мотокроссу в пос. Редаково.

«Надеемся, что зрители и участники получат самые яркие впечатления от мероприятий и с удовольствием проведут эти выходные активно, получив положительный заряд эмоций», – пригласила горожан заместитель председателя городского комитета по физической культуре, спорту и туризму Галина Сергеева.