В ожидании Навального: В Новокузнецке ограничат движение в местах массового пребывания людей

В эти выходные оппозиционер Алексей Навальный посетит Новокузнецк. Он выступит 9 декабря на площадке у ДК Дзержинского в Куйбышевском районе.
Политик впервые запланировал поездку в наш город, зато в Кемерове он побывал уже дважды. Городские власти там всеми способами пытались помешать и сократить вероятное число участников акции – устраивали различные мероприятия и отменяли маршрутки.
Похожая ситуация и в Новокузнецке. В городе на 9 декабря запланировано много интересных мероприятий – несколько концертов, бесплатные катания и показательные заезды по мотокроссу.
Вдобавок в пресс-службе УДКХиБ предупредили, что на время ограничат движение в местах массового пребывания людей.
По информации novokuznetsk.su, у мест массовых мероприятий временно запретят стоянку автомобилей на проезжей части, чтобы обеспечить безопасность участников мероприятий и не затруднять движение общественного и личного транспорта.
«При проведении общественных городских мероприятий с 9 по 11 декабря будут введены временные ограничения на участках, примыкающих к местам проведения мероприятий. Убедительная просьба обращать внимание на временные изменения организации дорожного движения и установку соответствующих технических средств организации дорожного движения», - уточнили в ведомстве.
novokuznetsk.su
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