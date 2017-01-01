Подари возможность слышать

Центр слуха «АудиоНорма» поздравляет с наступающим Новым годом и желает всем в будущем году Здоровья, Оптимизма и Гармонии! Пусть окружающий мир всегда будет для вас окрашен яркими красками, звуками и незабываемыми ощущениями!

Новый год – это главный праздник в жизни каждой семьи. Стол с угощениями, весёлая музыка, теплые пожелания и подарки. Согласитесь, что именно в новогодние праздники, лишённые суеты рабочих будней, у нас есть возможность хорошо отдохнуть и пообщаться с родными. Но, к сожалению, не всегда наши близкие могут насладиться праздником. Человек с нарушением слуха выпадает из общения, не услышит поздравления детей и внуков, песни «Голубого Огонька»…

До 90% случаев снижения слуха может быть компенсировано с помощью слухового аппарата. Слуховые аппараты предназначены в первую очередь для того, чтобы вернуть потерявшему слух человеку способность к общению. Они усиливают звуки в той области, которая наиболее важна для понимания речи.

В центре слуха и здоровья «АудиоНорма» вы можете приобрести слуховой аппарат Widex (Видэкс, Дания) в рассрочку. Без переплаты и на длительный срок. Приобретая слуховой аппарат в рассрочку, вы в тот же день получаете возможность слышать и радоваться звукам мира вокруг.

Верните себе или своим близким способность слышать радостный смех детей, разворачивающих подарки под елкой, звон бокалов с шампанским, бой курантов — это лучший подарок. Ведь так хочется, чтобы каждый мог почувствовать себя полноценным участником праздника! Слуховой аппарат – это действительно лучший подарок для человека, у которого возникли проблемы со слухом, а также для его семьи.

Слуховые аппараты бывают трёх типов: заушные, внутриушные и внутриканальные. Наши специалисты подберут и настроят слуховой аппарат индивидуально для вас.

Диагностика и подбор аппарата бесплатная.

Гарантийное обслуживание 2 года.

Новогодняя скидка + подарок!

Внимание акция! Миниатюрный цифровой слуховой аппарат Widex в рассрочку за 2990 рублей в месяц!

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(3843) 746-007 и 8-983-251-88-88

пр. Курако, 10 (вход со двора, крыльцо «АудиоНорма»).

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