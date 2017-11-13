«Народ истребляют в пользу добычи угля»: Кузбасские общественники проанализировали отчёты властей

Неравнодушные жители Новокузнецкого района продолжают выступать против разрастания угольных разрезов. Местные власти чаще всего просто игнорируют чаяния сельских жителей.

Накануне общественники объединения «Инициатива Кузбасса» (ИК) получили от официальных источников отчёты с планами по развитию «Загорского сельского поселения» и провели свой анализ текущих дел в этом районе.

Отметим, в Загорское сельское поселение входят сёла Костёнково, Берёзово, Бунгур и посёлки Апанас, Алексеевка, Рассвет и др.

Экспертами «ИК» были рассмотрены два документа: Постановление №39 и №40 от 13.11.2017 за подписью И.О. Александра Жукова.

Власти рапортуют, что жители Загорского сельского поселения в ближайшие годы станут жить лучше – объём производства сохранён, отмечена тенденция на сохранение финансовой стабильности и улучшение материального положения жителей поселения.

«По состоянию на 1 ноября на территории Загорского поселения действует 23 предприятия торговли и четыре предприятия угольной промышленности и два — сельского хозяйства», — написано в отчёте.

Но общественники утверждают, что Игорь Жуков перевирает факты и местных жителей ждёт вымирание под натиском угольных разрезов.

«Четыре угледобывающих предприятия, находящиеся на его территории подписали программы социально-экономического «взяточничества». Объективной оценкой развития сельского поселения служит наличие всего двух сельхоз предприятий. То есть пчёлы без улья! Вдумайтесь на 70 429 Га и населением 7 417 жителей, всего два предприятия, связанных с сельскохозяйственной культурой», — заявили представители «ИК».

Вдобавок их удивил тот факт, что на территории Загорского сельского поселения само сельское хозяйство занимает последнее место по деловой активности, а стремительно растущие угольные разрезы только отнимают землю у жителей, не давая взамен жителям даже рабочие места.

«Угольная промышленность занимает второе место снизу, а это говорит о том, что жители района не могут найти себе работу на тех предприятиях, которые роют у них же в огородах», — отмечают обественники. — 70 459 Га/ 7 417 жителей, получаем 9,49 Га на человека. Почти 10 Га на человека имеет потенциал «Загорское сельское поселение». Но до момента «захода экскаваторов» на законные 10 соток, сами жители не принимали участия в развитии этого потенциала и развитии своего места проживания, при этом делегировав свои возможности и полномочия депутатам, то этот потенциал забрали сырьевые корпорации для добычи угля, переведя нехитрым путем и решением депутатов земли в промышленное назначение».

При этом представители объединения «Инициатива Кузбасса» считают, что обращаться с мольбой о помощи к президенту и премьер-министру не стоит, ведь «деятельность по добыче угля питает бюджет и насыщает режим финансовыми ресурсами для пропаганды через СМИ, и ведение агрессивной внешней политики, в том числе для устрашения населения страны».

Общественники также обвиняют неких «лоббистов» из областной администрации, которые не дают населению слезть с «угольной иглы» и препятствуют развитию газовой сети в регионе.

«Поэтому, дышать нечем ни в городе, ни за его пределами».

Причём при внимательном анализе документа видно, что население Новокузнецкого района буквально загнано в угол и спивается.

«По показателям мы видим, что сельское хозяйство практически находится на нуле! Так, что же делают люди тогда, чем они заняты? Мы можем это узнать из строчки акцизы (общегосударственные налоги) по подакцизным товарам. За 10 месяцев от поселения поступило 3,6 млн. рублей. А что подходит под понятие подакцизных товаров? Правильно, табак, вино и спиртосодержащие напитки, водка, коньяк и т.д.. Если мы возьмем и выведем средний процент акциза на ввезенные подакцизные товары в «Загорское сельское поселение», как 10% к 3,6 млн. собираемых с них, то выясним, что сельские жители выпили и выкурили на 36 млн рублей — население спивается. С одной стороны, 70 тыс. га с углем, с другой неугодные и неугомонные жители, которые никак не могут спиться. Поэтому, наша рекомендация жителям заключается в том, чтобы немедленно бросить пить и курить, ради будущих поколений и своей благополучной жизни!» — считают общественники.

К тому же, демографические показатели тоже не приносят оптимизма. Несмотря на миграционный прирост в Загорском сельском поселении — на 100 человек за 2017 год, смерть ведет со счетом с жизнью -9 человек.

«А с учётом развития открытых горных работ и подакцизам, плану по приросту населения в 2018 году и последующих за ним не суждено сбыться. То есть просматриваемая «перспективка» на истребление русского народа в пользу добычи сырья».

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. Изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Численность постоянного населения - всего Человек 6676 6796 7417 7417 7520 7520 Число домохозяйств Ед. 2200 2200 3138 3138 3200 3200 Число родившихся Человек 103 103 25 25 25 25 Число умерших Человек 94 94 34 34 34 34 Естественный прирост (убыль) населения Человек 9 9 -9 -9 -9 -9 Число прибывших Человек 133 133 162 162 162 162 Число выбывших Человек 25 25 62 62 62 62 Миграционный прирост (убыль) населения Человек 108 108 100 100 100 100

«Тут сказать нечего. Из 70 тысяч гектар задействовано по прямому своему назначению только тысяча. Это печально, товарищи жители!»

При этом общественники отмечают, что на улучшение ситуации в регионе планируют потратить внушительные суммы – на упорядочивание системы организационно-хозяйственной деятельности в рамках реализации реформы местного самоуправления — 1,9 млн рублей; на организацию общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан – 550 тыс. руб; на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог поселения – 7 млн руб.; благоустройство территории — 2,9 млн руб; вывоз несанкционированных свалок — 1,5 млн. рублей.

Представители «ИК» утверждают, что приводимые цифры очень завышены и отмечают, что местные власти обманывают жителей.

«Они пользуются нашим бескультурьем и безграмотностью, которые развивались у нас под убаюкивающие песни азиатско-советского руководителя популиста. Вот нам всем и урок, как можно перехитрить нашу чрезмерную доверчивость. Коллективизма нет уже более 25 лет, а у нас так и не выработалось чувство собственности и чувства собственного достоинства».