Вплоть до изъятия и сноса: Частные дома выше 20 м попадут под запрет

Комитет Госдумы намерен одобрить поправки в Градостроительный и Земельный кодексы, в рамках которых запрещается строительство частных домов выше 20 м. Также их нельзя будет делить на квартиры и блок-секции, передаёт газета Известия.

Если собственник по тем или иным причинам нарушит этот запрет, то нарушителя обяжут снести постройку под угрозой изъятия земельного участка.

Пакет документов был разработан и внесёт в Госдуму ещё в ноябре. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень разъяснил, что эта инициатива направлена на борьбу со строительством многоквартирных домов в частном секторе.

Ранее Минстрой предложил снизить количество однокомнатных квартир на рынке недвижимости.