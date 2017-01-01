Всё хорошее и плохое вокруг себя мы создаём сами: притча от мэра Новокузнецка

Во время бюджетного послания мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов вспомнил притчу «Какие люди живут в твоём городе»:
«У стен одного города сидел старик, к нему подошёл юноша и спросил:
- Отец, я ни разу здесь не был. Какие люди живут в твоём городе?
Старик ответил ему вопросом:
- А какие люди были в том городе, из которого ты ушёл, сынок?
- О, это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью и уехал оттуда.
- Здесь ты встретишь точно таких же, — ответил ему старик.
Немного погодя другой человек подходит к этому старику и задаёт тот же вопрос.
- Отец, я только приехал. Скажи, какие люди живут в твоём городе.
Старик отвечает ему вопросом:
- А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты приехал?
- О это были добрые, гостеприимные и благородные души. И у меня там осталось много друзей и мне было нелегко с ними расставаться.
- Ты найдёшь таких же и здесь.
Недалеко стоял человек, который слышал оба диалога. С возмущением и упрёком обратился он к старику.
- Да как же ты можешь разным людям давать такие совершенно разные ответы на один и тот же вопрос?
- Видишь ли, сын мой, окружающие нас люди становятся тем, что мы находим в них. Тот, кто в прошлом не нашёл ничего достойного в тех краях, откуда он пришёл, здесь не найдёт ничего хорошего. Напротив же, тот, у кого были друзья в другом городе, и здесь обретёт верных и преданных друзей. Ибо каждый носит свой мир в своём сердце», — рассказал Сергей Кузнецов.
Затем он обратился к присутствующим:
«Уважаемые друзья, давайте помнить об этом в повседневной суете. Главная ценность -это любовь, доверие, уважение к людям, и оно всегда в сердце каждого из нас. А по сути, история показывает, что счастливые люди, это те люди, которые занимаются созидательным трудом, создают вокруг себя ценности, живут большой семьёй, благоустраивают город. А те люди, которые заняты интригами, критикой — они остаются в итоге одни, умирают в нищете, горести и несчастье», — так завершил своё полуторачасовое выступление Сергей Кузнецов.
novokuznetsk.su
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