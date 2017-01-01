Всё хорошее и плохое вокруг себя мы создаём сами: притча от мэра Новокузнецка

Во время бюджетного послания мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов вспомнил притчу «Какие люди живут в твоём городе»:

«У стен одного города сидел старик, к нему подошёл юноша и спросил:

- Отец, я ни разу здесь не был. Какие люди живут в твоём городе?

Старик ответил ему вопросом:

- А какие люди были в том городе, из которого ты ушёл, сынок?

- О, это были эгоистичные и злые люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью и уехал оттуда.

- Здесь ты встретишь точно таких же, — ответил ему старик.

Немного погодя другой человек подходит к этому старику и задаёт тот же вопрос.

- Отец, я только приехал. Скажи, какие люди живут в твоём городе.

Старик отвечает ему вопросом:

- А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты приехал?

- О это были добрые, гостеприимные и благородные души. И у меня там осталось много друзей и мне было нелегко с ними расставаться.

- Ты найдёшь таких же и здесь.

Недалеко стоял человек, который слышал оба диалога. С возмущением и упрёком обратился он к старику.

- Да как же ты можешь разным людям давать такие совершенно разные ответы на один и тот же вопрос?

- Видишь ли, сын мой, окружающие нас люди становятся тем, что мы находим в них. Тот, кто в прошлом не нашёл ничего достойного в тех краях, откуда он пришёл, здесь не найдёт ничего хорошего. Напротив же, тот, у кого были друзья в другом городе, и здесь обретёт верных и преданных друзей. Ибо каждый носит свой мир в своём сердце», — рассказал Сергей Кузнецов.