Кузбассу ещё далеко: Названы регионы с наивысшим уровнем заработной платы

Опубликован рейтинг по зарплатам в регионах России по итогам 2017 года. Лучше всего работать в Ямало-Hенецком и Чукотском автономных округах. Там зарплата достигла 58,6 тыс. и 57,2 тыс. рублей соответственно.

В пятерку лидеров также вошли Москва, Ненецкий АО и Магаданская область (от 52 до 46 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты у жителей Дагестана – 13,6 тыс. руб.

Жители Кемеровской области расположились на 33 месте из 85, с размером зарплаты 23,6 тыс. руб. Доля работающих с доходом выше 100 тыс. руб. в месяц – только 1,82%, а ниже 10 тыс. руб. – 11,1%.

По данным экспертов, в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тысяч руб. в месяц. В целом же только 4,1% россиян ежемесячно зарабатывает свыше 100 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили, что Кузбасс вошёл в топ регионов по долгам по зарплате