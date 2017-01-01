В ожидании НМУ: Погода на выходных в Новокузнецке

Эксперты предупреждают, что в Новокузнецке в ближайшие дни установится ясная погода почти без ветра. Такие метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе, поэтому стоит ожидать введения режима «Чёрного неба».

Сегодня, 8 декабря, днём возможна дымка при -11 °С. Без осадков и ветра.

В субботу средняя ночная температура -14 °С, днём -10 °С. Характер погоды значительно не изменится.

В ночь на 10 декабря столбик термометра покажет -16 °С, днём до -8 °С. Ближе к вечеру поднимется небольшой ветер – до 2 м/с, возможен кратковременный снег.