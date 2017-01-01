Мнение: Путин не имеет права баллотироваться в президенты после отстранения России от Олимпиады

По словам лидера партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой, в отстранении России от Олимпиады в 2018 году виноват Владимир Путин.

«Непосредственную ответственность за этот провал несут Виталий Мутко, отставки которого мы требовали еще в прошлом году, и президент вместо честного разбирательства и отстранения министра спорта от должности повысил его до вице-премьера правительства», — заявила РБК она.

Эмилия Слабунова подчеркнула, что в этой ситуации виноват лично Владимир Путин, который подставил не только страну, но и спортсменов. Из-за допингового скандала репутация страны теперь подорвана на несколько лет вперед, считает политик.

Напомним, накануне вечером Владимир Путин заявил, что готов принять участие в выборах президента.