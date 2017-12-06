Коммунальные дела: Порядок выплаты субсидий по ЖКХ изменится

Сразу несколько депутатов предложили изменить порядок выплаты субсидий по ЖКХ. Если поправки примут, то для оформления и продления субсидии на оплату ЖКХ не надо будет приносить справки об отсутствии задолженности по квартплате.

Сейчас льготники каждые полгода должны самостоятельно приносить документы в органы соцзащиты. Авторы инициативы предлагают переложить обязанность по проверке наличия задолженности на управляющие компании.

При этом планируется усложнить процедуру лишения человека льгот – только через суд. Даже если управляющая компания не предоставит в срок нужные документы, льготник не пострадает.

Субсидии за ЖКХ будут предоставляться до тех пор, пока коммунальщики не докажут через суд наличие долга у получателя, передаёт Российская газета.

Накануне глава Новокузнецка предложил вариант лишения льгот по ЖКХ.