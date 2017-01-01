Не до жиру: Каким будет бюджет Новокузнецка 2018 года

Накануне на бюджетном послании озвучены предварительные цифры бюджета Новокузнецка на 2018 год.

Как сообщила начальник финансового управления Елена Шебалина, доходы городской казны в 2018 году составят 14 млрд 900 млн рублей (13,3 млрд рублей на 2017), из них 5,6 млрд рублей — собственные доходы города, а 9,25 млрд рублей — субсидии и субвенции из бюджетов других уровней.

При расчёте учитывались принятые в 2017 году изменения. В частности, изменения в закон о межбюджетных отношениях субъектов Кемеровской области, которые предусматривают перечисление в бюджеты городских округов 30% от взимамых налогов на доходы от упрощённой системы налогообложения.

В 2018 году изменится норматив отчисления по налогу на доходы физических лиц.

Расходы бюджета сформированы на основании 20 муниципальных программ и составят на реализацию собственных полномочий 7 млрд 967 млн рублей, переданных полномочий — 7 млрд 354 млн рублей. Общий объём расходов составит 15 млрд 321 млн рублей.

Дефицит 421 млн или 10% от объёма собственных доходов.

Напомним, в прошлом году в декабре впервые за долгие годы принимался бездефицитный бюджет.

Депутаты горсовета утвердили общие характеристики городского бюджета на 2018 год в первом чтении.