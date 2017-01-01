Не поделили: «Ашан» украл у FIFA символику

В отношении крупной торговой сети «Ашан» возбуждено административное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратились представители международной федерации футбола FIFA и пожаловались, что в магазинах сети незаконно используют её символику.

После этого обращения в нескольких супермаркетах Москвы прошли проверки. В итоге полицейские изъяли более 1,5 тыс. единиц продукции, в том числе товары для детей с признаками незаконного использования чужих товарных знаков, сообщает retail.ru.

Напомним, в апреле 2016 года в Новокузнецке был открыт «Ашан». Это был первый гипермаркет данной сети в Кузбассе.