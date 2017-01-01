Город настоящего и будущего: проекты и цифры

6 декабря 2017 года в конференц-зале офиса кузбасских IT-компаний «ЭТО_» состоялось открытие Форума городских сообществ «Город – настоящее и будущее».

Организаторами выступили компания Good Line и фонд «ВСоЗнании». Почётным гостем, модератором и основным спикером Форума стал Святослав Мурунов – урбанист, основатель Центра прикладной урбанистики, лектор МГУ и Сколково. Форум собрал около 70 представителей городских сообществ, руководителей компаний-застройщиков, управляющих компаний, банков и вузов.

Программа Форума рассчитана на 2 дня. Первый день открылся приветственными словами генерального директора компании Good Line Романа Жаворонкова, заместителя губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям Станислава Черданцева и заместителя главы города по социальным вопросам Олега Коваленко.

Основной темой первого дня стало будущее города сразу в нескольких смыслах. После введения в проблематику от Свята Мурунова компания Good Line представила собравшимся новое направление своей работы — проект «Цифровой город». Исполнительный директор Good Line Дмитрий Осипов рассказал о проекте «Цифровизация ЖКХ» и о том, какие технологии, упрощающие жизнь горожанина, уже сейчас применяются в жилищно-коммунальной сфере.

Так, например, жители одного из районов Кемерова Лесная Поляна уже могут скачать себе на смартфон мобильное приложение, которое значительно облегчит процесс передачи показаний счетчиков и оплаты счетов за коммунальные услуги. Другие технические и IT-новинки можно было увидеть своими глазами на стендах в фойе здания и даже испытать на себе: скажем, открыть домофон просто взмахом телефона.

Роман Жаворонков, генеральный директор компании Good Line, представил ещё более масштабный проект «Цифровой город». Суть его в цифровизации процессов взаимодействия жителей города с организациями и получении информации и услуг без посредников – через мобильные приложения. Компания уже работает над проектами приложений записи к врачу и доставки продуктов. В ближайшем будущем Good Line планирует разработать алгоритм создания приложений для смартфонов, который позволит выпускать новые удобные сервисы раз в 2-3 месяца и цифровизовать самые затратные по времени процессы.

В ходе оживленного обсуждения новшеств от Good Line зашла речь о квалифицированных кадрах, которые будут реализовывать такие масштабные проекты. Руководство компании рассказало о своих методах «выращивания» необходимых специалистов. И сразу после этого со своим докладом «Цифровые кадры для цифрового города» выступил и.о. ректора КузГТУ Андрей Кречетов.

Во второй части дня Свят Мурунов рассказал о модели креативной экономики и разделении типовых ролей горожан. Также речь шла о том, с какими сложностями сталкиваются власти и общественники при планировании и реализации городских проектов. Второй день Форума «Город – настоящее и будущее» посвящен лекции урбаниста о моделях города и городских исследованиях. Общественники смогут опробовать полученные знания на практическом мастер-классе по разработке проектов для города.

На правах рекламы.