Раздумали: В Госдуме отказались лишать мандата самого богатого депутата

Прокуратура обвиняет депутата Госдумы Андрея Палкина , что он «в личных интересах» отправлял официальные запросы, чем нарушил закон. Комиссия рассмотрит эту ситуацию завтра, 8 декабря.

По информации источников РБК, члены комиссии откажутся лишать депутата мандата.

Собеседники говорят, что лишение полномочий — это «слишком радикально», однако депутаты могут потребовать провести дополнительную проверку. Источники в «Единой России» говорят, что к Палкину «есть вопросы».

«С ним был разговор, и ему сделан был выговор. Недопустимо злоупотреблять своими депутатскими полномочиями», — сказал неназванный источник.

Депутат Палкин работает в Госдуме с 2016 года. В своей декларации за 2015 год он указал доход в 1,5 миллиарда рублей, а в декларации за 2016 год — 678 миллионов рублей. При этом самый богатый депутат Госдумы в начале 2017 года из-за долгов подал заявление о банкротстве. В тот момент его долги по налогам составляли 147 миллионов рублей.

novokuznetsk.su

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