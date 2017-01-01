Время назад: разговоры о Мовшине, Щукин судится с партнёрами, Кузнецову не нужны революции

Вспоминаем события прошлого года. Первые дни декабря 2016 года принесли кузбассовцам много интересных новостей.

Любители спорта расстроились, узнав, что по решению спортивного арбитражного суда, кузбасского боксёра Мишу Алояна лишили олимпийской награды из-за положительной допинг-пробы.

К сожалению, в допинге уличены не только спортсмены летней олимпиады, но и зимних видов спорта. Апогей допингового скандала пришёлся на декабрь этого года – нашу сборную фактически лишили возможности выступать на Олимпиаде-2018, а все успехи в Сочи сошли на нет.

Некоторые политики открыто заявляют, что за такой провал в ответе лично Владимир Путин, который не уволил Виталия Мутко, а повысил его до вице-премьера правительства.

Отметим, этот скандал не помешал Путину заявить о своём желании баллотироваться в президенты.

А в Новокузнецке год назад разгорался другой скандал – вокруг бизнесмена Александра Щукина. Несмотря на домашний арест, олигарх продолжал активно отстаивать свои права и вёл судебные тяжбы со своими партнёрами. Он предъявил иск к московскому предпринимателю Руслану Ростовцеву, обвинив его в присвоении «Кыргайской» шахты в Кузбассе. Эксперты оценивают спорные активы максимум в 20 млн долларов.

По решению Кипрского суда все активы москвича арестованы – а это 113 млн долларов.

Но всё же спустя несколько месяцев миллиардер Щукин заявил, что уходит из бизнеса и будет жить на обычную пенсию.

Отметим, он до сих пор находится под следствием по дело о вымогательстве акций на 1 млрд рублей. Его личные проблемы сильно отразились на судьбе горожан. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Год назад много говорили и о расследовании резонансного ДТП, где главным фигурантом стал бывший глава ГИБДД Юрий Мовшин. В сентябре начался судебный процесс по данному делу. Ждём решения суда.

Традиционно в конце года глава Новокузнецка выступает с бюджетным посланием перед депутатами. 7 числа 2016 года он отчитался за прошлый год и обратил внимание на размер компенсации выпадающих доходов (КВД) по ЖКУ.

Он попросил депутатов городского Совета «без революций, без издёвок» разработать проект адресной помощи нуждающимся, а не каждому новокузнечанину. От этой идеи не отказались и в 2017 году. На днях Кузнецов рассказал примерную схему лишения льгот по ЖКХ.

Помимо этого, глава Новокузнецка в прошлом году назвал основные проблемы города — старение жилищных коммуникаций и аварийное жильё.

За 2017-ый эти проблемы не решились, а усугубились. Горожане то и дело сидят в холодных квартирах из-за аварий на теплосетях.

А ещё в конце 2016 года администрация Новокузнецка радостно заявила, что в этом году бюджет города будет профицитным. Но жизнь внесла свои коррективы, городские власти несколько раз брали кредиты для погашения долгов и уже в этом году бюджет на 2018-ый был принят с дефицитом 421 млн или 10% от объёма собственных доходов.

Год назад novokuznetsk.su рассказал о конкурсе, объявленном администрацией города на сайте Госзакупок, по комплексной разработке бренда Новокузнецка и креативно-стратегической концепции празднования 400-летия города.

Добавим, в 2016 году городские власти хотели реализовать амбициозный проект и создать бренд Новокузнецка. На эти цели они готовы были выделить 6 млн рублей.

Но в итоге было принято решение отказаться от этой идеи, и отменить конкурс.