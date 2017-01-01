«Я боюсь потерять работу»: В Новокузнецке учителя упрашивают студентов не ходить на митинг Навального

Уже завтра, 9 декабря, в Новокузнецк приедет оппозиционер Алексей Навальный. Ранее мы рассказали о действиях властей, которые всеми доступными способами «отвлекают» горожан от митинга и устраивают настоящий марафон спортивных и культурных мероприятий в городе.

Вдобавок, «сверху» дана разнарядка для учителей – сделать субботу учебным днём. Об этом сообщили в штабе Навального и опубликовали запись беседы волонтера Милы Земцовой с её классной руководительницей и замдиректора Кузнецкого техникума сервиса и дизайна, где она учится. Они мягко, но настойчиво просят отказаться от встречи с оппозиционером.

«У меня есть начальство сверху, которое диктует. Я боюсь потерять работу, как и все остальные. Как и наш директор, как и твой классный руководитель», — признается замдиректора Людмила Колпаченко.

Редакция novokuznetsk.su спросила мнение горожан. Выяснилось, что многие новокузнечане не пойдут на встречу с Навальным.

В этом опросе приняли участие почти 400 человек, из них только 33,8% (132 чел.) заявили о своём желании посетить собрание. Точно не пойдут – 22,5% (88 чел.), ещё 23 % (91чел.) считают, что Навальному вообще не надо было приезжать в Новокузнецк. Смысла не видят выходить ради него на улицу – 9,5%. Всё равно – 11%.