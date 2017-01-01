Рейтинг Варламова: Новокузнецк вошёл в топ-15 городов, где жить хорошо

Популярный блогер Илья Варламов опубликовал традиционный рейтинг городов России, где жить хорошо.

Он составлен из учёта бюджета города и численности жителей.

«У городов есть »индекс горожанина«: сколько бюджетных денег приходится на каждого жителя в год. Сейчас покажу, кто тянет Россию вниз и кто самое слабое звено!» — написал Илья Варламов

Новокузнецк в рейтинге за 2017-й год потерял две позиции и оказался на 13-м месте, при этом сумма, приходящаяся на каждого жителя выросла с 29-ти до 30-ти тысяч рублей.

Добавим, при этом новокузнечане оказались самыми богатыми жителями городов Сибири. На одного красноярца приходится 27 тысяч рублей, томича — 24 тысячи, новосибирца — 23 тысячи.

Блогер учитывает бюджет с различными субсидиями и субвенциями из федеральной и областной казны.

В первой тройке оказались Москва, Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург.

Средний российский город расходует на одного жителя 31 100 рублей в год. А без учёта Москвы и Питера – 27 300 рублей. По этим расчётам столица оказывается более чем в 5 раз богаче.