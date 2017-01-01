Печальная статистика: Онкология косит кузбассовцев

Кемеровская область занимает четвертое место в СФО по летальности от онкологических новообразований. Ежегодно тысячи россиян погибает от этой страшной болезни.

По итогам 2016 года в Кузбассе впервые официально выявленных больных было более 9,6 тыс. человек. В общей сложности на учёте состояло почти 54 тыс. раковых больных. При этом летальность достигла 9,6%.

«Отношение показателей одногодичной летальности отчетного года и запущенности (IV ст.) предыдущего отчетного года, превышает единицу в 43 регионах России (2015 г. — 42. Среднероссийский показатель 1,05; 2015. -1,07), что может свидетельствовать о частоте клинических ошибок в части оценки распространенности опухолевого процесса у больного. Максимальные показатели в 2016 г. наблюдаются в Крыму (2,0) и Кемеровской области (1,52)», — сообщили эксперты в докладе «Состояние Онкологической помощи населению РФ».

Если говорить о стране в целом, то в среднем по стране на каждые 100 тыс. населения на учете состоит 2385 человек. Полный отчёт можно увидеть здесь.

Напомним, губернатор Аман Тулеев выступая на бюджетном послании, отметил, что в регионе за 2017 год на 1,2% выросла смертность от рака.