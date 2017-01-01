Для бюджетников: Тулеев сделал 29 декабря сокращенным рабочим днём

Губернатор Кемеровской области обратился к руководителям фирм и предприятий с просьбой сделать подарок своим сотрудникам и сократить последний рабочий день 2017 года. Аман Тулеев призвал 29 декабря отпустить кузбассовцев по домам уже после 12 часов дня.

Сокращённый рабочий день будет у всех работников бюджетной сферы. Губернатор отметил, что люди заслужили эту поблажку, ведь многие на протяжении всего года работали и по выходным, и сверхурочно.