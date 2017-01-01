RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 8 Декабря 2017

Для бюджетников: Тулеев сделал 29 декабря сокращенным рабочим днём

Губернатор Кемеровской области обратился к руководителям фирм и предприятий с просьбой сделать подарок своим сотрудникам и сократить последний рабочий день 2017 года. Аман Тулеев призвал 29 декабря отпустить кузбассовцев по домам уже после 12 часов дня.

Сокращённый рабочий день будет у всех работников бюджетной сферы. Губернатор отметил, что люди заслужили эту поблажку, ведь многие на протяжении всего года работали и по выходным, и сверхурочно.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Beta! Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите enter