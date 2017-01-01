Стена выпадает, дом перекосило, с крыши ручьи: Новокузнечане живут и боятся, что здание рухнет

Жители дома №11 по улице Пушкина боятся весны – их дом может рухнуть. Экспертиза и заключение есть, дом признан аварийным, но жителей переселят не позже 2025 года.

«Мы купили квартиру три года назад и тогда ещё не знали, что дом в таком ужасном состоянии. Мы живём на последнем, третьем этаже, и по всему дому пошла трещина. Через нашу всю квартиру идёт трещина, стена отходит на кухне и она может вся вывалиться в любой момент. Сильнее всего дом «ходит» весной, с крыши настоящие ручьи льют в квартиру. Мы по погоде судим. Если хорошая, то дом немного выровняется, а становится дождливо — дом начинает разрушаться быстрее», — рассказал собственник квартиры Сергей.

Местные жители своими силами собрали деньги и заказали экспертизу. После обследования здания выяснилось, что дом находится в ужасном состоянии. Приходили и из администрации, тогда собственникам предложили покинуть свои квартиры, чтобы не подергать себя и своих близких опасности.

«Вокруг дома уже давно снесли, хотя они были намного лучше. А наш оставили. Мы боимся этой весны, дом может рухнуть, а переселять нас будут ещё не скоро. Поэтому живём и каждый день боимся, что не проснёмся», — пожаловался местный житель.