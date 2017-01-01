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Новость от 9 Декабря 2017

Россияне не видят «революцию цен»: эксперты рассказали о рекордной дефляции

Экономисты радостно заявляют, что в этом году произошла настоящая революция цен на продовольственные продукты в ноябре. В докладе «Картина инфляции», подготовленном Минэкономразвития уточнили, что  снижение цен в ноябре (с поправкой на сезонный фактор) достигло 0,2 процентных пункта.

Активно дешевеют бобовые, макараны, птица, мясо и сахар, передаёт газета Известия. Эксперты отмечают, что благоприятная ситуация сложилась под влиянием высокого уровня отечественного производства  и хорошими запасами в связи с большим летним урожаем, а также сдвиг сезонности и стабильность курса рубля.

Несмотря на снижение цен на продукты, в стране активно повышают стоимость бензина.

novokuznetsk.su

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