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Новость от 8 Декабря 2017

Бюджет утекает: Назван ущерб от коррупции в России

За последние два года ущерб от коррупции в России составил около 148 млрд рублей. Как отметил генпрокурор РФ Юрий Чайка, сейчас ведётся активная работа по противодействию и возмещению ущерба. Благодаря совместным усилиям ведомств, удалось погасить ущерб в размере 11 млрд рублей.

Ещё в стадии взыскания около 78 млрд руб., передаёт  Федерал Пресс.

Ранее вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что куда-то пропали 64 млрд рублей. Ещё Голикова рассказала Путину о финансовых нарушениях в размере  1,5 трлн рублей.

novokuznetsk.su

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