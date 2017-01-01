Бюджет утекает: Назван ущерб от коррупции в России

За последние два года ущерб от коррупции в России составил около 148 млрд рублей. Как отметил генпрокурор РФ Юрий Чайка, сейчас ведётся активная работа по противодействию и возмещению ущерба. Благодаря совместным усилиям ведомств, удалось погасить ущерб в размере 11 млрд рублей.

Ещё в стадии взыскания около 78 млрд руб., передаёт Федерал Пресс.

Ранее вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что куда-то пропали 64 млрд рублей. Ещё Голикова рассказала Путину о финансовых нарушениях в размере 1,5 трлн рублей.