«Школы будут, но о сроках говорить рано»: Солоненко ответил на вопросы новокузнечан

Жители Новокузнецка беспокоятся, что их детям негде учиться. Школ в городе катастрофически не хватает. Людям который раз обещают, что школу №81 в Заводском районе обязательно достроят в 2018 году. Об этом заявил сам губернатор Кемеровской области. Отметим, подобные обещания мы слышим уже не первый год.

Газета «Кузнецкий рабочий» опубликовала интервью с заместителем главы по строительству Виталия Солоненко, в котором он ответил на вопросы горожан.

"Проектная документация по 81-й школе прошла экспертизу экономически эффективных школ, выделены деньги. Заказчик - ГлавУКС г. Кемерово. Подрядчик - компания "Промстройиндустрия". Работает на объекте. Скорректирован график строительства, подвод объекта к 1 сентября 2018 года: к началу нового учебного года школа должна быть готова принять учащихся.

- Кто обеспечит финансирование?

- Сегодня у нас появилось финансирование, строители зашли на объект. Это не значит, что раньше там никого не было: просто работали без денег.

В связи с тем, что мы прошли ряд этапов, соответственно, департамент строительства, департамент образования подпишут соглашение на федеральное финансирование.

- Сколько образовательных учреждений нужно строить ежегодно, чтобы обеспечить потребность в них?

- Годовой план сдачи жилья для Новокузнецка - порядка 230 тысяч квадратных метров. Ориентировочно на этот объем, 230 тысяч квадратных метров строительства, нам нужна одна школа порядка 800-900 мест учащихся и 3 детсада, порядка 600 мест. В идеале, ежегодно нужно сдавать школу и три детсада.

- Будет ли строиться школа в "Новом городе"?

- Да, школа там крайне необходима. В соседних кварталах образовательные учреждения серьезно перегружены. Мы будем проектировать - там запланирована школа на 825 человек. О сроках пока говорить рано.

- Где еще планируется строительство школ и детсадов?

- В тех частях города, где активно ведется застройка. В первую очередь это новые кварталы Новоильинского и Орджоникидзевского районов".

novokuznetsk.su

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