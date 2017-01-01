Тулеев в числе первых: Сибирские губернаторы поддержат Путина на президентских выборах

«Нет на нашем политическом поле никого, кто мог бы с ним сравниться по масштабу, высочайшей ответственности, государственности, решительности, настойчивости», – заявил губернатор Кузбасса на селекторном совещании.
Свою лояльность показали и главы Республики Алтай и Забайкальского края.
Александр Бердников в фейсбуке заявил, что новость о желании Путина баллотироваться, самая позитивная за последнее время.
«Он ведёт за собой народы, заботится о простых людях, его волнуют проблемы каждого. Этот человек посвятил свою жизнь процветанию страны», — заявил глава Республики Алтай.
А Наталья Жданова призвала поддержать Путина и сплотиться вокруг национального лидера.
Ранее лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обвинила Владимира Путина и Виталия Мутко в отстранении России от Олимпиады в 2018 году. Он подчеркнула, что он не имеет права принимать участие в выборах после такого громкого провала.
novokuznetsk.su
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