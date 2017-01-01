“Люди думают, что у нас тут два человека сидят в подвале и новости пишут”: кто стоит за Novokuznetsk.su

“Люди думают, что у нас тут два человека в подвале сидят и новости пишут”, — улыбается директор компании ParaBit Антон Поцелуйко.

Мы с Антоном Владимировичем сидим в уютной переговорной компании ParaBit. Именно здесь решили прекратить домыслы и рассказать читателям, откуда взялись сайты ВашГород.ру и Novokuznetsk.su, что за такая ParaBit ими управляет и кто позволяет журналистам зарабатывать на кусок хлеба (а то и с маслом).

Знакомьтесь — Антон Поцелуйко, директор компании ParaBit.

Антон Поцелуйко — директор компании Parabit

О себе рассказывать не любит — неэмоциональный человек, говорит. Но вот о двух своих детищах, ВашГород.ру и Novokuznetsk.su, готов беседовать беспрерывно.

SU: Вас расстраивает, что читатели не понимают, что ВГ и Novokuznetsk.su входят в серьёзную компанию.

А.П.: Верно. Люди знают городские сайты. И у многих складывается ощущение, что, в лучшем случае сидят два человека в каком-нибудь подвале и выкладывают новости. Я серьёзно вам говорю, мне многие так заявляли.

Я же хочу рассказать нашим читателям, что сайты представляют собой нормальный бизнес с людьми, процессами и целями, с нормальным офисом и службой разработки.

Мы — большая компания. И повторюсь, это бизнес. Люди частенько этого не осознают. Мы честно признаёмся, что зарабатываем только на рекламе. Это наш единственный источник дохода. Мы и честно указываем рекламные материалы.

Мы абсолютно независимы. За нами не стоят ни угольные компании, ни интернет-провайдеры, ни политические партии или кто угодно. Мы делаем новости, мы производим контент. У нас есть позиции, связанные с информполитикой. Мы искренние патриоты, и, когда пишем о проблемах города, то не хотим городу сделать хуже, наоборот.

Главный редактор Иван Путилов проводит планёрку в редакции

SU: Выходит, компания ParaBit…

А.П.: …это медиахолдинг. В его структуру входят ВашГород.ру, Novokuznetsk.su, БудуДома, Мегатизер. Мы — это интернет-компания, которая выросла из интернет-агентства и с 2012 года взяла курс на развитие городских медиа. В отличие от многих других, Parabit не разрабатывает сайты для клиентов коммерческих компаний, а выпускает свои новостные медиа.

Географически мы находимся в Новокузнецке, но также есть офис в Новосибирске. Планируем расширение в Кемерове и других городах Сибири.

Если говорить об успехах наших медиа, у сайтов ВашГород.ру и Novokuznetsk.su лидирующие информационные позиции в Кемеровской области — мы входим в топ-3 сайтов. Совсем недавно компания взяла активную экспансию в Новосибирск. Два года мы входим в топ новосибирских сайтов. Лидирующие позиции пока не заняли, но идём к этому.

А ещё, мы единственная компания в Кемеровской области, которая на 100% занимается выпуском медиа.

SU: Мне всегда было интересно, откуда пошло название ParaBit. Что-то связанное с компьютерами?

А.П.: Да, потому что когда-то давно мы были интернет-агентством и проводили комплексные рекламные компании в интернете. Мы были пионерами контекстной рекламы, все новые технологии внедряли на практике у наших клиентов в Новокузнецке. Однажды мы решили, что у нас хороший опыт в развитии интернет-ресурсов, и почему бы нам всю активность не вложить в развитие своих ресурсов. С тех пор мы развиваем новостные медиа.

SU: Начинали вы в 2005 году?

А.П.: Компания ParaBit появилась в 2010-м году. Новостные сайты намного старше, просто мы их присоединили к своим активам и управляем ими.

У компании Parabit свой полноценный офис

SU: Почему выбрали именно новостные медиа?

А.П.: Я считаю, что новости формируют сознание людей, повестку дня. Это то, что отличает человека от животного, наверное.

Новости в современном соцустройстве определяют отношение людей к жизни. В зависимости от того, какие это новости, что ты людям даёшь, восприятие мира у людей меняется.

Но вообще, можно сказать, что лично я в мир медиа попал случайно. В 2004 году я был студентом в Москве, занимался разработкой сайтов, и мне сказали, что в Новокузнецке нет ни одного новостного портала, даже у администрации. Мы с командой сделали его, и, когда я вернулся в город, с большим воодушевлением представил его администрации. Организовал там даже виртуальную приёмную главы города, Мартина, то есть.

Но наши старания мало оценили: сказали, зачем нам ваш сайт, мы свой сделаем. Сделали. А Novokuznetsk.su всё это время, до создания компании ParaBit, так и оставался как будто брошенным. Там появлялись пресс-релизы, какие-то новости, но серьёзно им никто не занимался. В какой-то момент я решил: либо закрываю его окончательно, либо развиваю. И как раз тогда ко мне обратился второй бизнес-партнёр с сайтом ВашГород.ру, который оказался в похожей ситуации. Вот мы и объединили активы и совместно ими управляем.

Сейчас в нашей компании работает 23 человека, а изначально их было всего трое. Я хочу подчеркнуть, что у нас серьёзная организация, а не «два человека в подвале», как многие думают (улыбается). У нас несколько редакций, отдел разработки, отдел продаж, бухгалтерия, юрист и бэк-офис.

Вот так выросли. Ну и аудитория тоже увеличилась — сейчас в день нас читают более 30 000 человек.

Это количество людей на площади общественных мероприятий Новокузнецка не поместится! Через нас проходит гигантское количество людей. Когда начинаешь осознавать это, понимаешь свою ответственность. Одновременно и чувствуешь огромный драйв, придумываешь идеи, находишь интересных спикеров. Это всё моментально даёт результат. И читатели, и рекламодатели оценивают.

В следующей части нашего разговора Антон Поцелуйко расскажет, почему ВашГород.ру и Novokuznetsk.su отказались от криминальных и политических новостей, как мы реагируем на негативные комментарии от читателей и что бы хотели сказать им в ответ. Материал выйдет на сайте в понедельник.