В Кузбассе строят, а в Новокузнецке – нет: и.о. замгубернатра рассказал о качестве новостроек

По словам и.о. замгубернатора Александра Шнитко, в Кузбассе до конца года успеют построить более миллиона квадратных метров жилья. Эту высокую планку в регионе держат последние несколько лет, передаёт Вести-Кузбасс.

Напомним, Новокузнецк который год срывает планы вводы нового жилья. Об этой проблеме говорил сам губернатор Кемеровской области. Он обратился к мэру Сергею Кузнецову повлиять на ситуацию. Но пока ничего не изменилось.

Ранее мы рассказали о горожанах, которые вынуждены жить в разваливающемся доме. Здание признали аварийным, но расселят жильцов только к 2025 году.