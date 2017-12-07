Глава Следственного комитета рассказал, где больше всего взяточников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал большое интервью «Российской газете».

По мнению главного следователя России, нужно «создать единые федеральные и региональные информационные базы данных о недвижимом имуществе, счетах и вкладах, открытых в различных кредитных организациях». Это позволит своевременно устанавливать имущественное положение подозреваемых.

Также он повторил свою идею о необходимости «ввести конфискацию имущества в качестве вида уголовного наказания как наиболее превентивную и ожидаемую в обществе меру». Причем предполагается изымать в том числе и имущество, переданное членам семьи или иным лицам.

Бастрыкин рассказал, что по уголовным делам о коррупционных преступлениях, расследуемых Следственным комитетом, удается возмещать ущерб на 89%. По его словам, в этом году СК довел до суда уголовные дела в отношении 7 000 обвиняемых в коррупционных преступлениях.

«Чаще других фигурантами уголовных дел о коррупции становятся представители правоохранительных органов, должностные лица муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления, а также образования и здравоохранения, военнослужащие», — заметил Бастрыкин.

Он привел данные, что в числе обвиняемых — 845 сотрудников органов внутренних дел, 571 должностное лицо государственных, муниципальных учреждений и предприятий, 529 должностных лиц органов местного самоуправления, 490 военнослужащих, 277 работников образования и науки, 221 работник здравоохранения. Более 400 обвиняемых — это прокуроры, судьи, следователи, адвокаты.

novokuznetsk.su

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