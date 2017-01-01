Чем интересен Индивидуальный инвестиционный счет и как его открыть?

Система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) действует с начала 2015 года. За неполные три года было открыто 238 тыс. таких счетов, а средний размер счета достиг 240 тыс. рублей 1 . Что указывает на интерес к инструменту среди инвесторов. Директор БКС Премьер 2 в Новокузнецке Николай Соколов – о том, что такое ИИС и чем он интересен.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это обычный брокерский счет, но с льготой от государства в виде возможности получения инвестиционного налогового вычета.

Средства, внесенные на ИИС, могут быть инвестированы в различные ценные бумаги – акции, облигации, биржевые ноты и т.д. Движение учитываемых на ИИС средств возможно по различным секторам финансового рынка: срочному, валютному, фондовому рынкам.

Характеристики ИИС:

Открыть ИИС может физическое лицо — налоговый резидент РФ.

Физическое лицо вправе иметь только один ИИС.

Вносить на ИИС можно только рубли. Инвестор может менять вид счета (брокерский или доверительное управление) без прерывания срока действия счета.

Частичный и (или) полный вывод (возврат) средств до истечения трех лет с даты открытия ИИС означает досрочное расторжение договора и лишает инвестора права на получение налоговых вычетов.

Налоговые вычеты (возврат налога на доходы физических лиц) на внесенные денежные средства на ИИС 3 . При долгосрочном инвестировании инвестору предоставляется право выбрать один из двух вариантов вычета:

1 вариант: вычет 13% с вложений на ИИС в течение года:

В сумме, внесенной на ИИС в течение года, с взносов не более 400 000 рублей в год и с доходов, полученных за счет инвестирования с ИИС на протяжении не менее трех лет.

Возможен возврат до 52 тыс. руб. в год.

2 вариант: вычет 13% с доходов от операций по ИИС:

Вычет предоставляется на всю сумму на ИИС при закрытии счета по истечении трехлетнего периода;

предельный размер вычета не ограничен.

Плюсы ИИС для инвестора

ИИС – это возможность практически безболезненно попробовать свои силы на фондовом рынке, начав с понятных инструментов, например, облигаций.

Это реальный, осязаемый финансовый стимул от государства, которое, по сути, может подарить владельцам счетов налоговый вычет при соблюдении условий Налогового кодекса.

ИИС – по своей природе долгосрочный инструмент, и это должно приучать людей к долгосрочным инвестициям, и в этом отношении ИИС интересное решение для достижения важных финансовых целей в жизни. Кстати, стратегии ИИС могут отлично вписаться в персональные финансовые планы, которые бесплатно составляют для клиентов финансовые советники БКС Премьер.

Имущество на ИИС передается наследникам без взимания налога. Наследник может распорядиться имуществом по своему усмотрению, в том числе внести его на собственный ИИС.Н

Ну, и наконец, открытие счета ИИС само по себе ни к чему не обязывает. Принципиальное решение об инвестировании, а также о том, пользоваться ли готовой стратегией или торговать полностью самостоятельно, клиент может принять как при открытии ИИС, так и позже.

Не будет преувеличением сказать, что ИИС постепенно может стать одним из драйверов развития отечественного фондового рынка. Нововведение повышает интерес людей к инвестициям, потому что благодаря налоговым стимулам есть возможность попробовать свои силы на фондовом рынке. Поддержка со стороны государства говорит о том, что этот рынок – важная часть экономики и личного финансового планирования.

Под занавес года мы предполагаем возможное усиление вложений средств на ИИС – в частности, это предновогодние премии, бонусы и 13-е зарплаты, которые многие желают сберечь и инвестировать.

Как открыть ИИС в БКС Премьер

С 2015 года по настоящее время ИИС в БКС открыли более 35,5 тысяч человек 4 .

Для открытия ИИС достаточно обратиться с паспортом в любой офис компании. При открытии индивидуального инвестиционного счета:

можно выбрать, куда перечислять доходы от сделок, купоны и дивиденды: на банковский счет или на ИИС;

вычеты перечисляются на любой счет, реквизиты указанные клиентом;

широкий выбор готовых инвестиционных стратегий;

средства на ИИС можно держать в деньгах и (или) ценных бумагах.

Также специалисты БКС Премьер помогут в оформлении документов на получение вычета.

Подробнее можно узнать в офисе БКС премьер:

Г. Новокузнецк, Пр. Кирова, 56, тел 99-30-86

Г. Кемерово, ул. Весенняя, 23, тел 44-15-38

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1 Источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10068043&r1=rss&r2=yandex.news

2 Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.

3 Налоговый вычет (возврат) на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет. Налоговый вычет предоставляется Федеральной налоговой службой России по окончанию налогового периода, только физическим лицам налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ в сумме не менее чем, внесенные на ИИС денежные средства (ст.219.1 Налогового кодекса РФ).

4 По данным Московской биржи. Источник: http://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=125

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