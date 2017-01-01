«Это не приведет ни к чему хорошему»: В Кузбассе ужесточили порядок проведения митингов

Члены Совета народных депутатов внесли несколько изменений в правила проведения митингов и пикетов.

Авторами инициативы выступили спикер облсовета Алексей Синицын и глава комитета по вопросам госустройства Александр Смолин.

По новым правилам ужесточён порядок проведения митингов в гайд-парках, которые не требуют согласования. Акцию можно проводить только одну в день, и в порядке живой очереди. Причём, кто пришел на место первым, тот и должен проводить мероприятие.

Изменения касаются митингов и пикетов численностью до 100 человек, которые не требуют никаких уведомлений.

Региональный депутат от ЛДПР Игорь Украинцев уверен, что инициатива «не приведет ни к чему хорошему».