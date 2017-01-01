Перекосы в экономике: Почему России не нужны работающие пенсионеры

"Во-первых, перспективы рынка труда таковы, что - чем старше человек, тем меньше его включенность на рынке. Вакансий нет или они сокращаются, и единственная форма занятости для лиц старшего поколения – это сохранение своих рабочих мест, как правило, на местах с низкой заработной платой и неблагоприятными условиями труда.

Иными словами экономика сегодня не нуждается в рабочих руках пенсионеров, и трудоустраивать их некуда.

Вторая проблема связана с тем, что повышение производительности труда и автоматизация производства выталкивает с рынка труда рабочие кадры, поэтому даже со стратегической точки зрения повышение пенсионного возраста не выглядит актуально, - считает он.

Эксперт предполагает, что повышение пенсионного возраста негативно скажется на ситуации с пенсионным обеспечением в течение пяти лет, так как перед задержавшимися на рынке труда людьми у пенсионной системы будут повышенные обязательства.

Ещё один момент не в пользу увеличения пенсионного возраста связан с общим состоянием здоровья и скрытой инвалидизацией населения. Не исключено, что лица, которым предлагается остаться на рынке труда, пойдут по иному пути и просто оформят пенсии по инвалидности

Но профильные ведомства рассматривают и альтернативные повышению пенсионного возраста варианты. В частности речь идет об увеличении минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсии по старости", - считает он.