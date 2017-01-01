Насыщенные выходные: Новокузнечан зовут на съёмки клипа, квесты, концерты и за кулисы

9 декабря в Новокузнецке пройдёт общегородской праздник «Ярко встретим зиму!». Новокузнечане и гости города смогут активно, увлекательно и зрелищно провести свой выходной день вместе с семьей и друзьями.

Зима уже вовсю входит в свои права. А значит пришло время для подготовки к самому долгожданному и любимому всеми празднику – Новому году, и, конечно, для активного времяпрепровождения в кругу близких людей – будь то катание на лыжах, коньках или просто на санках со снежных горок.

В субботу на разных открытых площадках города, а также в учреждениях культуры, пройдут интересные спортивно-массовые и культурные мероприятия – различные викторины, подвижные игры, экскурсии, квесты и многое другое. Кроме того, у всех желающих будет возможность принять участие в съемках самого настоящего новогоднего клипа, который будет транслироваться на городском телеканале «Ново-ТВ».

Благодаря таким занимательным и радостным событиям каждый сможет зарядиться бодростью, отличным настроением и получить незабываемые впечатления – в общем, встретить зиму ярко!

Новокузнецкий Promenade «Новогодние истории»

9 декабря с 12.00 до 16.00 на Площади общественных мероприятий Центрального района состоится Новокузнецкий Promenade «Новогодние истории».

В субботний день центральная площадь города превратится в творческую арену, где каждый сможет получить свою «минуту славы».

В программе: съемка новогоднего клипа, оригинальные конкурсы, онлайн-шоу «Импровизация». Участники смогут проявить свой выносливый сибирский характер в «Фишках по-НАШЕМУ» и выиграть МЕГА призы от «Авторадио Новокузнецк».

Ведущие мероприятия DJ «Авторадио Новокузнецк» Екатерина Турчина и Наталья Путилова.

Приглашаем всех на Promenade! Растопите эту субботу! Создайте свою «Новогоднюю историю»! Получите приятные сюрпризы – фирменные юбилейные наклейки «400» на автомобиль, абонементы в бассейн и билеты в Планетарий им. А.А. Федорова.

Праздничная программа «Зимние забавы»

С 12.00 до 16.00 в Саду Алюминщиков состоится праздничная программа для всей семьи «Зимние забавы».

На праздничной платформе пройдут спортивные мероприятия, зимние конкурсы, викторины, подвижные игры с участием детских аниматоров, а также творческие выступления коллективов и солистов ДК «Алюминщик» и детского дома творчества.

Культурный проект «Притяжение»

Также в этот же день, 9 декабря, с 12.00 до 17.00 в муниципальных учреждениях культуры города пройдет культурный проект «Притяжение», главный девиз которого «Притяжение. Объединение. Впечатление».

В 12.00, 14.00, 16.00 в МКДК Орджоникидзевского района (ул. Мурманская, 24), в 12.00, 14.00, 16.00 в ДЦ «Комсомолец» (пр. Ижевский, 14), в 12.00, 15.00 в ТДТ «Юность» (ул. Тольятти, 74), в 12.00, 16.00 в Доме творческих Союзов (пр. Кузнецкстроевский, 1) пройдут захватывающие путешествия «Таинственное закулисье».

Участники мероприятия узнают историю возникновения клубов и о работе творческих коллективов, объединений по интересам, любительских и специализированных студий, процесс создания концертных программ, театрализованных представлений, постановочных номеров. Кроме того, гости учреждений попробуют написать сценарий, примут участие в записи фонограмм, попробуют себя в роли ведущего и конферансье. Познакомятся с работой звукооператора, светооператора, режиссёра, постановщика. Посетят декорационный и костюмерный цех, гримерные комнаты.

В 12.00 и 15.00 в легендарном кинотеатре «Октябрь» (пр. Металлургов, 42) участников ждет арт-привал «По ту сторону экрана», где можно «закулисье» увидеть своими глазами.

Участники узнают, что находится за киноэкраном и почему колонки с низкими частотами должны располагаться в определенной последовательности.

В 12.00 и 15.00 Губернаторский джаз-клуб «Геликон» (ул. Покрышкина, 4) приглашает на экскурсии по Международному Музею Джаза. Участники увидят фотодокументы, афиши, плакаты, атрибуты джазовой жизни, книги-буклеты, видеофильмы, пластинки и компакт-диски, музыкальные инструменты, на которых играли выдающиеся музыканты мира и т.д. В музее собраны самые различные экспонаты, например, саксофон Игоря Бутмана, крошечное пианино «Красный Октябрь» (изготовленное в 1943 году по особому проекту и личному распоряжению Сталина) и многое другое.

С 12.00 до 17.00 Новокузнецкий краеведческий музей» (пр. Пионерский, 24), МЗ «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1), литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского» (ул. Достоевского, 40), Новокузнецкий художественный музей (ул. Кирова, 62) приглашают неутомимых путешественников, искателей неизведанного отправиться в увлекательные квест-игры по любимому городу «Прогулки по Новокузнецку». Между музейных экспонатов участникам предстоит отыскать сокровища, пройти задания на знание исторического прошлого города и узнать, как его история связана с судьбами знаменитых людей, прогуляться по старым проспектам и площадям.

В рамках культурного проекта «Притяжение» в ведущих библиотеках г. Новокузнецка пройдут библио-кроссы «Легенды книжных полок».

В Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя (ул. Спартака, 11) в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 новокузнечане и гости города станут участниками необычной экскурсии «Оk’Gogol», получив путевой лист из рук прекрасной дамы первой половины XIX века, посетят различные отделы библиотеки. Гости Гоголевки увидят работу Школы шифровальщиков, познакомятся с процессами каталогизации и электронной книговыдачи, совершат увлекательное путешествие по лабиринтам книжных сокровищ. Каждый сможет задать интересующий вопрос в виртуальной справке «Спроси у Гоголевки» и вместе с библиографом-профессионалом найти правильный ответ, а также узнать, как создается сайт «400 знаменитых новокузнечан» и многое-многое другое, полезное и увлекательное.

В финале библио-кросса участники, успешно прошедшие весь маршрут, смогут собственноручно создать библио-ёлку с пожеланиями.

В 15.00 часов новокузнецкий Рок-клуб «Кузница-рока» пригласит на благотворительный концерт «Рок в помощь». На сцене библиотеки им. Н.В. Гоголя выступят группы «COVER SINGLE», «Эйфарiя» (Белокуриха), «Чеширская fm», «Иордания», «ЦветМет» (Кемерово), «Грязный Гарри».

Гости библиотеки им. Д.С. Лихачева (ул. Косыгина, 35б) с 12.00 до 17.00 станут участниками приключенческого библио-кросса «Путешествие по библиотечным лабиринтам».

Каждому участнику игры на входе выдадут карту с заданиями. Молодые люди пройдут по библиотеке, собрав библиотечные артефакты, которые в дальнейшем помогут им пользоваться всем спектром услуг библиотеки.

С 12.00 до 17.00 сотрудники Центральной детской библиотеки (ул. Циолковского, 27) ждут всех желающих на театрализованный библио-кросс «Приглашаем в Книжкин дом, вам уютно будет в нем!».

Сказочные герои познакомят участников с библиотекой, книжным фондом, информационными возможностями, проведут занятия в сенсорной комнате.

Подробная информация о мероприятиях на сайтах учреждений.

Заключительный этап фестиваля

«ГТО – одна страна, одна команда»

В 12.00 на Площади общественных мероприятий Центрального района в рамках проведения Всероссийского фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда» пройдет заключительный этап фестиваля с воспитанниками дошкольных учреждений.

В мероприятии запланировано проведение зарядки с элементами ГТО воспитанниками отделения черлидинга спортивной школы №6, а также подвижные игры и веселые состязания. Команды, принявшие активное участие в фестивале, ждут приятные сюрпризы.

Фестиваль «Богатырская сила»

Впервые в Новокузнецке, 9 декабря, состоится фестиваль сибирской еды и богатырской силы.

На площади общественных мероприятий Новоильинского района с 12.00 начнётся красочная программа с участием творческих коллективов. Все гости смогут отведать бесплатной горячей каши и чая, принять участие в розыгрыше солидных призов – кухонной и компьютерной техники.

Каждый может заявиться в качестве участника конкурса по поеданию пельменей. Настоящие богатыри съедают порции по 150 штук! Это будет незабываемое зрелище. На Новоильинку приедут специалисты по реконструкции, которые организуют «средневековые боевые площадки», все желающие смогут стать участниками соревнований по армрестлингу и других состязаний. Лучшие творческие коллективы Новокузнецка выйдут на сцену с песенными и танцевальными программами.