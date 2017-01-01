Потеплеет до +2°С: В Кузбасс вернётся весна

По прогнозам синоптиков, на территории Кемеровской области в ближайшее время установится тёплая погода.

В некоторых южных районах столбик термометра покажет до +2°С, в ночные часы похолодает до -25°С.

При этом ожидаются туман, изморозь и мокрый снег.

В Новокузнецке будет не так тепло. Подробный прогноз погоды можно узнать здесь.