Потеплеет до +2°С: В Кузбасс вернётся весна

По прогнозам синоптиков, на территории Кемеровской области в ближайшее время установится тёплая погода.
В некоторых южных районах столбик термометра покажет до +2°С, в ночные часы похолодает до -25°С.
При этом ожидаются туман, изморозь и мокрый снег.
В Новокузнецке будет не так тепло. Подробный прогноз погоды можно узнать здесь.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 09-11 декабря 2017 г.
|
по Кемеровской области:
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
09.12
|
-8,-13,
при прояснении
до -18, в горных районах -20,-25
|
-4,-9, по югу местами до +2
|
юго-восточный
|
3-8
|
Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. На дорогах гололедица.
|
10.12
|
-7,-12,
при прояснении до -20,
в горных районах
до -25
|
-1,-6
|
юго-восточный
|
3-8, днем местами порывы до 15
|
Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
|
11.12
|
-7,-12,
при прояснениях до -19
|
-3,-8
|
юго-западный
|
5-10, местами порывы
ночью до 15,
днем до15- 20
|
Небольшой, местами умеренный снег, метели.
На дорогах гололедица.
novokuznetsk.su
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