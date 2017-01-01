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Новость от 9 Декабря 2017

Потеплеет до +2°С: В Кузбасс вернётся весна

По прогнозам синоптиков, на территории Кемеровской области в ближайшее время установится тёплая погода.

В некоторых южных районах столбик термометра покажет до +2°С, в ночные часы похолодает до -25°С.

При этом ожидаются туман, изморозь и мокрый снег.

В Новокузнецке будет не так тепло. Подробный прогноз погоды можно узнать здесь.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 09-11 декабря 2017 г.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

09.12

-8,-13,

при прояснении

до -18, в горных районах -20,-25

-4,-9, по югу местами до +2

юго-восточный

3-8

Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, туман. На дорогах гололедица.

10.12

-7,-12,

 при прояснении    до -20, 

в горных районах

до -25

-1,-6

юго-восточный

3-8, днем местами порывы до 15

Ночью преимущественно  без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

11.12

-7,-12,

при прояснениях до -19

-3,-8

юго-западный

5-10, местами порывы

ночью до 15,

днем до15- 20

Небольшой, местами умеренный снег, метели.

На дорогах гололедица.

novokuznetsk.su

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