Обещают больше 180 тыс. рублей: Названы самые дорогие вакансии в Кузбассе

Аналитики HeadHunter составили список самых дорогих вакансий в Кузбассе. При среднем вознаграждении в 34 тыс. рублей, работодатели обещали Начальнику автотранспортного хозяйства платить до 185 тысяч в месяц. Эта вакансия признана самой дорогой в ноябре.
В тройку лидеров также вошли специальности «Заместитель директора по развитию и реализации услуг» и «Директор по производству». За эту работу готовы платить от 150 тысяч рублей.
Больше 100 тысяч рублей предлагают зарабатывать «Senior PHP разработчику», «Региональному управляющему магазинами» и «Главному менеджеру по региональному корпоративному бизнесу».
Напомним, Тулеев заявил о повышении зарплаты бюджетникам с 1 декабря 2017 года.
novokuznetsk.su
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