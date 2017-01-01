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Новость от 8 Декабря 2017

Обещают больше 180 тыс. рублей: Названы самые дорогие вакансии в Кузбассе

Аналитики HeadHunter составили список самых дорогих вакансий в Кузбассе. При среднем вознаграждении в 34 тыс. рублей, работодатели обещали Начальнику автотранспортного хозяйства платить до 185 тысяч в месяц. Эта вакансия признана самой дорогой в ноябре.

В тройку лидеров также вошли специальности «Заместитель директора по развитию и реализации услуг» и «Директор по производству». За эту работу готовы платить от 150 тысяч рублей.

Больше 100 тысяч рублей предлагают зарабатывать «Senior PHP разработчику», «Региональному  управляющему магазинами» и «Главному менеджеру по региональному корпоративному бизнесу».

Напомним, Тулеев заявил о повышении зарплаты бюджетникам с 1 декабря 2017 года.

novokuznetsk.su

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