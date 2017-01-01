Новый год к нам мчится: Где можно купить ёлку в Новокузнецке

Сегодня в Центральном районе Новокузнецка открываются ёлочные базары, а с 15 декабря купить новогоднее деревце можно будет на открытых площадках уже во всех районах города. В общей сложности этом году будут открыты 23 точки.

В среднем одна ёлка стоит от 500 рублей. Специалисты настоятельно рекомендуют перед покупкой внимательно осмотреть деревце – не сломаны ли ветки и ствол.