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Новость от 9 Декабря 2017

Новый год к нам мчится: Где можно купить ёлку в Новокузнецке

Сегодня в Центральном районе Новокузнецка открываются ёлочные базары, а с 15 декабря купить новогоднее деревце можно будет на открытых площадках уже во всех районах города. В общей сложности этом году будут открыты 23 точки.

В среднем одна ёлка стоит от 500 рублей. Специалисты настоятельно рекомендуют перед покупкой внимательно осмотреть деревце – не сломаны ли ветки и ствол.

 

 

Место расположения ёлочного базара

Центральный район

1

ул. Тольятти, 27а

2

ул. Павловского,13

3

ул. Павловского,11

4

пр. Дружбы, 65 

5

ул. Транспортная,43

6

пр. Октябрьский, 47

Куйбышевский район

7

ул. Циолковского,2а

Заводский район

8

пр.Сов. Армии, 33 

9

ул.Тореза, 61а

10

ул.40 лет ВЛКСМ, 40а

11

ул.Тореза, 95

12

ул.Моховая, 3

13

ул.Селекционная,11

Орджоникидзевский район

14

пр. Шахтеров, 12а -19а

15

ул. Зорге, 17

16

ул.Новобайдаевская, 2

 

17

ул. Зыряновская, 77а

18

ул. Разведчиков, 15а

Кузнецкий район

19

площадь  Ленина

20

площадь  сада Алюминщиков

Новоильинский район

21

пр.Архитекторов, 14а 

22

ул.Новоселов,17

23

ул.Новоселов, 27

 

novokuznetsk.su

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