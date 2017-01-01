Новый год к нам мчится: Где можно купить ёлку в Новокузнецке

Сегодня в Центральном районе Новокузнецка открываются ёлочные базары, а с 15 декабря купить новогоднее деревце можно будет на открытых площадках уже во всех районах города. В общей сложности этом году будут открыты 23 точки.
В среднем одна ёлка стоит от 500 рублей. Специалисты настоятельно рекомендуют перед покупкой внимательно осмотреть деревце – не сломаны ли ветки и ствол.
|
|
Место расположения ёлочного базара
|
Центральный район
|
1
|
ул. Тольятти, 27а
|
2
|
ул. Павловского,13
|
3
|
ул. Павловского,11
|
4
|
пр. Дружбы, 65
|
5
|
ул. Транспортная,43
|
6
|
пр. Октябрьский, 47
|
Куйбышевский район
|
7
|
ул. Циолковского,2а
|
Заводский район
|
8
|
пр.Сов. Армии, 33
|
9
|
ул.Тореза, 61а
|
10
|
ул.40 лет ВЛКСМ, 40а
|
11
|
ул.Тореза, 95
|
12
|
ул.Моховая, 3
|
13
|
ул.Селекционная,11
|
Орджоникидзевский район
|
14
|
пр. Шахтеров, 12а -19а
|
15
|
ул. Зорге, 17
|
16
|
ул.Новобайдаевская, 2
|
17
|
ул. Зыряновская, 77а
|
18
|
ул. Разведчиков, 15а
|
Кузнецкий район
|
19
|
площадь Ленина
|
20
|
площадь сада Алюминщиков
|
Новоильинский район
|
21
|
пр.Архитекторов, 14а
|
22
|
ул.Новоселов,17
|
23
|
ул.Новоселов, 27
novokuznetsk.su
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