Ярко встретим зиму: Подробный план мероприятий в Новокузнецке

Сегодня в Новокузнецке пройдёт много культурных мероприятий в разных районах города. Всей семьёй можно посетить концерты, спортивные соревнования, посмотреть на выступления местных артистов и принять участие мастер-классах.
Мы представляем вашему вниманию подробную афишу:
|
№
|
Место проведения мероприятия
|
Наименование мероприятия
|
Время проведения
|
1.
|
Площадь общественных мероприятий Центрального района
(ул. Свердлова, 20)
|
Первенство города по регби, организованное школой олимпийского резерва по регби «Буревестник».
По итогам предварительных игр будет выявлена лучшая регбийная команда.
|
11.00-16.00
|
Праздничная программа на коньках «Ледовые выходные».
Здесь также запланированы показательные выступления группы поддержки черлидеров и фигуристов-воспитанников спортивной школы по вольной борьбе.
|
11.00-12.00
|
Новокузнецкий PROMENADE «Новогодние истории»:
- розыгрыш MEGA-призов
от «Авторадио» Новокузнецк;
- зимний HYPE «Фишки по-НАШЕМУ»;
- съемка новогоднего клипа;
- онлайн-шоу «Импровизация»
|
12.00-16.00
|
Заключительный этап фестиваля
«ГТО – одна страна, одна команда» с воспитанниками дошкольных учреждений.
В мероприятии запланировано проведение зарядки с элементами ГТО воспитанниками отделения черлидинга спортивной школы №6, а также подвижные игры и веселые состязания. Команды, принявшие активное участие в фестивале, ждут приятные сюрпризы.
|
12.00
|
2.
|
Сад Алюминщиков
|
Праздничная программа «Зимние забавы».
На праздничной платформе пройдут спортивные мероприятия, зимние конкурсы, викторины, подвижные игры с участием детских аниматоров, а также творческие выступления коллективов и солистов ДК «Алюминщик» и детского дома творчества.
|
12.00-16.00
|
3.
|
Стадион «Металлург»
(пр. Строителей, 28)
|
Праздничная программа с организацией массового катания на коньках «Ледовые выходные».
Здесь будут проходить мастер-классы от хоккейных команд. Все, кто только еще встает на коньки, смогут поучиться у профессионалов мастерству.
|
12.00-16.00
|
4.
|
Трасса мотокросс в поселке Редаково
|
Показательные выступления по мотокроссу.
|
12.30-14.30
|
5.
|
Березовая роща, Новоильинский район
|
Массовый лыжный старт.
Общая протяженность проложенной лыжни составляет 4 км. Для участников предусмотрены и другие дистанции, рассчитанные на разный уровень подготовки.
|
12.00-16.00
|
6.
|
Площадь общественных мероприятий Новоильинского района
|
Праздничная программа с организацией массового катания на коньках «Ледовые выходные».
|
12.00-16.00
|
«Праздничный калейдоскоп»:
- конкурсно-развлекательная программа «Хорошее настроение»;
- спортивно-развлекательная программа «Детские забавы»;
- мастер-класс по скандинавской ходьбе.
|
12.00-16.00
|
Фестиваль сибирской еды и богатырской силы:
бесплатные каша и чай;
розыгрыш солидных призов;
конкурс по поеданию пельменей;
«средневековые боевые площадки»;
песенные и танцевальные программы.
|
12.00
|
7.
|
Арт-сквер
(ул. Кирова, 64)
|
Творческое мероприятие «Цветной бульвар».
Педагогический отряд «Импульс» и Городской молодёжный центр организуют игровую площадку для детского и семейного досуга. В рамках мероприятия - рисунки на снегу цветной водой, аллея снеговиков, подвижные игры. Участников ждут сувениры и призы.
|
11.00-16.00
|
8.
|
|
Культурный проект
«ПРИТЯЖЕНИЕ»
|
12.00-17.00
|
Центральная городская библиотека
имени Н.В. Гоголя
|
Библио-кроссы «Легенды книжных полок».
Новокузнечане и гости города станут участниками необычной экскурсии «Оk’Gogol», получив путевой лист из рук прекрасной дамы первой половины XIX века, посетят различные отделы библиотеки. Гости Гоголевки увидят работу Школы шифровальщиков, познакомятся с процессами каталогизации и электронной книговыдачи, совершат увлекательное путешествие по лабиринтам книжных сокровищ. Каждый сможет задать интересующий вопрос в виртуальной справке «Спроси у Гоголевки» и вместе с библиографом-профессионалом найти правильный ответ, а также узнать, как создается сайт «400 знаменитых новокузнечан» и многое-многое другое, полезное и увлекательное.
В финале библио-кросса участники, успешно прошедшие весь маршрут, смогут собственноручно создать библио-ёлку с пожеланиями.
Новокузнецкий Рок-клуб «Кузница-рока» пригласит на благотворительный концерт «Рок в помощь». На сцене библиотеки им. Н.В. Гоголя выступят группы «COVER SINGLE», «Эйфарiя» (Белокуриха), «Чеширская fm», «Иордания», «ЦветМет» (Кемерово), «Грязный Гарри».
|
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
15.00
|
Детская центральная библиотека
(ул. Циолковского, 27)
|
Театрализованный библио-кросс «Приглашаем в Книжкин дом, вам уютно будет в нем!».
Сказочные герои познакомят участников с библиотекой, книжным фондом, информационными возможностями, проведут занятия в сенсорной комнате.
|
12.00-17.00
|
Библиотека
им. Д.С. Лихачева
(ул. Косыгина, 35б)
|
Приключенческий библио-кросс «Путешествие по библиотечным лабиринтам».
Каждому участнику игры на входе выдадут карту с заданиями. Молодые люди пройдут по библиотеке, собрав библиотечные артефакты, которые в дальнейшем помогут им пользоваться всем спектром услуг библиотеки.
|
12.00-17.00
|
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс
Орджоникидзевского района»
(ул. Мурманская, 24)
|
Захватывающие путешествия в «Таинственное закулисье».
Участники мероприятия узнают историю возникновения клубов и о работе творческих коллективов, объединений по интересам, любительских и специализированных студий, процесс создания концертных программ, театрализованных представлений, постановочных номеров.
|
12.00, 14.00, 16.00
|
Муниципальное автономное учреждение культуры «Досуговый центр «Комсомолец»
(проезд Ижевский, 14)
|
12.00, 14.00, 16.00
|
Театр детского творчества «Юность»
(ул. Тольятти, 74)
|
12.00, 15.00
|
Дом творческих Союзов
(пр. Кузнецкстроевский, 1)
|
12.00, 16.00
|
Джаз-клуб «Геликон»
|
Экскурсии по Международному Музею Джаза.
Участники увидят фотодокументы, афиши, плакаты, атрибуты джазовой жизни, книги-буклеты, видеофильмы, пластинки и компакт-диски, музыкальные инструменты, на которых играли выдающиеся музыканты мира и т.д. В музее собраны самые различные экспонаты, например, саксофон Игоря Бутмана, крошечное пианино «Красный Октябрь» (изготовленное в 1943 году по особому проекту и личному распоряжению Сталина) и многое другое.
|
12.00, 15.00
|
Кинотеатр «Октябрь»
|
Арт-привал «По ту сторону экрана», где можно «закулисье» увидеть своими глазами.
Участники узнают, что находится за киноэкраном и почему колонки с низкими частотами должны располагаться в определенной последовательности.
|
12.00, 15.00
|
Новокузнецкий краеведческий музей
(пр. Пионерский, 24)
|
Увлекательные квест-игры по любимому городу «Прогулки по Новокузнецку».
Между музейных экспонатов участникам предстоит отыскать сокровища, пройти задания на знание исторического прошлого города и узнать, как его история связана с судьбами знаменитых людей, прогуляться по старым проспектам и площадям.
|
12.00-17.00
|
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
|
Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского
(ул. Достоевского, 40)
|
Новокузнецкий художественный музей
(ул. Кирова, 62)
novokuznetsk.su
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