Ярко встретим зиму: Подробный план мероприятий в Новокузнецке

Библио-кроссы «Легенды книжных полок».

Новокузнечане и гости города станут участниками необычной экскурсии «Оk’Gogol», получив путевой лист из рук прекрасной дамы первой половины XIX века, посетят различные отделы библиотеки. Гости Гоголевки увидят работу Школы шифровальщиков, познакомятся с процессами каталогизации и электронной книговыдачи, совершат увлекательное путешествие по лабиринтам книжных сокровищ. Каждый сможет задать интересующий вопрос в виртуальной справке «Спроси у Гоголевки» и вместе с библиографом-профессионалом найти правильный ответ, а также узнать, как создается сайт «400 знаменитых новокузнечан» и многое-многое другое, полезное и увлекательное.

В финале библио-кросса участники, успешно прошедшие весь маршрут, смогут собственноручно создать библио-ёлку с пожеланиями.

Новокузнецкий Рок-клуб «Кузница-рока» пригласит на благотворительный концерт «Рок в помощь». На сцене библиотеки им. Н.В. Гоголя выступят группы «COVER SINGLE», «Эйфарiя» (Белокуриха), «Чеширская fm», «Иордания», «ЦветМет» (Кемерово), «Грязный Гарри».