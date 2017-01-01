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Новость от 9 Декабря 2017

Ярко встретим зиму: Подробный план мероприятий в Новокузнецке

Сегодня в Новокузнецке пройдёт много культурных мероприятий в разных районах города. Всей семьёй можно посетить концерты, спортивные соревнования, посмотреть на выступления местных артистов и принять участие мастер-классах.

Мы представляем вашему вниманию подробную афишу:

 

Место проведения мероприятия

 

Наименование мероприятия

 

Время проведения

1.

Площадь общественных мероприятий Центрального района

(ул. Свердлова, 20)

Первенство города по регби, организованное школой олимпийского резерва по регби «Буревестник».

По итогам предварительных игр будет выявлена лучшая регбийная команда.

11.00-16.00

Праздничная программа на коньках «Ледовые выходные».

Здесь также запланированы показательные выступления группы поддержки черлидеров и фигуристов-воспитанников спортивной школы по вольной борьбе.

11.00-12.00

Новокузнецкий PROMENADE «Новогодние истории»:

- розыгрыш MEGA-призов

от «Авторадио» Новокузнецк;

- зимний HYPE «Фишки по-НАШЕМУ»;

- съемка новогоднего клипа;

- онлайн-шоу «Импровизация»

12.00-16.00

Заключительный этап фестиваля

«ГТО – одна страна, одна команда» с воспитанниками дошкольных учреждений.

В мероприятии запланировано проведение зарядки с элементами ГТО воспитанниками отделения черлидинга спортивной школы №6, а также подвижные игры и веселые состязания. Команды, принявшие активное участие в фестивале, ждут приятные сюрпризы.

12.00

2.

Сад Алюминщиков

 

Праздничная программа «Зимние забавы».

На праздничной платформе пройдут спортивные мероприятия, зимние конкурсы, викторины, подвижные игры с участием детских аниматоров, а также творческие выступления коллективов и солистов ДК «Алюминщик» и детского дома творчества.

12.00-16.00

3.

Стадион «Металлург»

(пр. Строителей, 28)

Праздничная программа с организацией массового катания на коньках «Ледовые выходные».

Здесь будут проходить мастер-классы от хоккейных команд. Все, кто только еще встает на коньки, смогут поучиться у профессионалов мастерству.

12.00-16.00

4.

Трасса мотокросс в поселке Редаково

Показательные выступления по мотокроссу.

 

12.30-14.30

5.

Березовая роща, Новоильинский район

Массовый лыжный старт.

Общая протяженность проложенной лыжни составляет 4 км. Для участников предусмотрены и другие дистанции, рассчитанные на разный уровень подготовки.

12.00-16.00

6.

 

 

Площадь общественных мероприятий Новоильинского района

 

Праздничная программа с организацией массового катания на коньках «Ледовые выходные».

 

12.00-16.00

«Праздничный калейдоскоп»:

- конкурсно-развлекательная программа  «Хорошее настроение»;

- спортивно-развлекательная программа «Детские забавы»;

- мастер-класс по скандинавской ходьбе.

12.00-16.00

Фестиваль сибирской еды и богатырской силы:

бесплатные каша и чай;

розыгрыш солидных призов;

конкурс по поеданию пельменей;

«средневековые боевые площадки»;

песенные и танцевальные программы.

12.00

7.

Арт-сквер

(ул. Кирова, 64)

Творческое мероприятие «Цветной бульвар».

Педагогический отряд «Импульс» и Городской молодёжный центр организуют  игровую  площадку для детского и семейного досуга. В рамках мероприятия -  рисунки на снегу цветной водой, аллея снеговиков, подвижные игры. Участников ждут сувениры и призы. 

11.00-16.00

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурный проект

«ПРИТЯЖЕНИЕ»

12.00-17.00

Центральная городская библиотека

имени Н.В. Гоголя
(ул. Спартака, 11)

 

Библио-кроссы «Легенды книжных полок».

Новокузнечане и гости города станут участниками необычной экскурсии «Оk’Gogol», получив путевой лист из рук прекрасной дамы первой половины XIX века, посетят различные отделы библиотеки. Гости Гоголевки увидят работу Школы шифровальщиков, познакомятся с процессами каталогизации и электронной книговыдачи, совершат увлекательное путешествие по лабиринтам книжных сокровищ. Каждый сможет задать интересующий вопрос в виртуальной справке «Спроси у Гоголевки» и вместе с библиографом-профессионалом найти правильный ответ, а также узнать, как создается сайт «400 знаменитых новокузнечан» и многое-многое другое, полезное и увлекательное.

В финале библио-кросса участники, успешно прошедшие весь маршрут, смогут собственноручно создать библио-ёлку с пожеланиями.

Новокузнецкий Рок-клуб «Кузница-рока» пригласит на благотворительный концерт «Рок в помощь». На сцене библиотеки им. Н.В. Гоголя выступят группы «COVER SINGLE», «Эйфарiя» (Белокуриха), «Чеширская fm», «Иордания», «ЦветМет» (Кемерово), «Грязный Гарри».

12.00, 13.00, 14.00, 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

Детская центральная библиотека

(ул. Циолковского, 27)

Театрализованный библио-кросс «Приглашаем в Книжкин дом, вам уютно будет в нем!».

Сказочные герои познакомят участников с библиотекой, книжным фондом, информационными возможностями, проведут занятия в сенсорной комнате.

12.00-17.00

Библиотека

им. Д.С. Лихачева

(ул. Косыгина, 35б)

Приключенческий библио-кросс «Путешествие по библиотечным лабиринтам».

Каждому участнику игры на входе выдадут карту с заданиями. Молодые люди пройдут по библиотеке, собрав библиотечные артефакты, которые в дальнейшем помогут им пользоваться всем спектром услуг библиотеки.

12.00-17.00

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс

Орджоникидзевского района»

(ул. Мурманская, 24)

Захватывающие путешествия в «Таинственное закулисье».

Участники мероприятия узнают историю возникновения клубов и о работе творческих коллективов, объединений по интересам, любительских и специализированных студий, процесс создания концертных программ, театрализованных представлений, постановочных номеров.

 

 

 

 12.00, 14.00, 16.00

Муниципальное автономное учреждение культуры «Досуговый центр «Комсомолец»

(проезд Ижевский, 14)

 12.00, 14.00, 16.00

Театр детского творчества «Юность»

(ул. Тольятти, 74)

12.00, 15.00

Дом творческих Союзов

(пр. Кузнецкстроевский, 1)

12.00, 16.00

Джаз-клуб «Геликон»
(ул. Покрышкина, 4)

 

 

Экскурсии по Международному Музею Джаза.

Участники увидят фотодокументы, афиши, плакаты, атрибуты джазовой жизни, книги-буклеты, видеофильмы, пластинки и компакт-диски, музыкальные инструменты, на которых играли выдающиеся музыканты мира и т.д. В музее собраны самые различные экспонаты, например, саксофон Игоря Бутмана, крошечное пианино «Красный Октябрь» (изготовленное в 1943 году по особому проекту и личному распоряжению Сталина) и многое другое.

12.00, 15.00

Кинотеатр «Октябрь»
(пр. Металлургов, 42)

 

 

Арт-привал «По ту сторону экрана», где можно «закулисье» увидеть своими глазами.

Участники узнают, что находится за киноэкраном и почему колонки с низкими частотами должны располагаться в определенной последовательности.

12.00, 15.00

Новокузнецкий краеведческий музей

(пр. Пионерский, 24)

 

Увлекательные квест-игры по любимому городу «Прогулки по Новокузнецку».

Между музейных экспонатов участникам предстоит отыскать сокровища, пройти задания на знание исторического прошлого города и узнать, как его история связана с судьбами знаменитых людей, прогуляться по старым проспектам и площадям.

 

12.00-17.00

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
(проезд Крепостной, 1)

 

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского

(ул. Достоевского, 40)

Новокузнецкий художественный музей

(ул. Кирова, 62)

 

novokuznetsk.su

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