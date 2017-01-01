Пешком по шпалам: В Новокузнецке с 2018 года сокращают число трамваев и троллейбусов

Управление по транспорту и связи опубликовало конкурсную документацию на транспортное обслуживание в Новокузнецке в 2018 году.

Для горожан есть печальные новости — число трамваев и троллейбусов с января будущего года сокращается. Вместо 401 машино-часов в сутки по троллейбусам муниципальный заказ снижен до 361 машино-часов.

В сравнении с четвёртым кварталом 2017 года в первом квартале на улицах Новокузнецка станет меньше троллейбусов маршрутов №1 и 7.

Аналогичная участь коснулась и трамваев маршрутов 6, 8 и 10. Здесь число машино-часов сократилось на 60 единиц. Особенно жёстко порежут расписание «десятки» во вторую смену — вместо десяти вагонов на маршруте останутся только шесть.

Напомним, ранее власти анонсировали появление в Новокузнецке лёгкого наземного метро.