Очередной угольный разрез: в Кузбассе провели крупнейшую приватизацию года

В Кузбассе купили имущество бывшего «Щербиновского психоневрологического интерната» в поселке Щербиновка около Анжеро-Судженска за 304,5 млн рублей.

Как сообщает ВашГород.ру со ссылкой на «Ъ-Сибирь», эта продажа стала крупнейшей приватизационной сделкой 2017 года. Покупателем стала компания ООО СП «Барзасское товарищество»

Минимальная цена имущества психоневрологического интерната составляла 290 миллионов рублей. Проданное имущество включает:

земельный участок площадью 6,84 га,

два административных и два жилых корпуса,

различные сооружения и оборудование.

Отмечается, что сам психоневролгический интернат был ликвидирован в июле 2017 года. Пациентов перевели в другие учреждения.

Как сообщили изданию в администрации Безлесного поселения, в состав которого входит поселок Щербиновка, покупка совершена для строительства угольного разреза на участке Щербиновский с запасами угля — 105 миллионов тонн. Работы на участке пока не ведутся. Начать их планируется не ранее 2020 года.

Ранее мы опубликовали доклад членов общественной группы «Инициатива Кузбасса». Активисты утверждают, что угольные разрезы истребляют местное население.